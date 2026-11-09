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Đề xuất đồng chi trả tiền thuốc ngoài danh mục BHYT, giảm gánh nặng cho người bệnh

Thứ Hai, 18:21, 09/11/2026
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VOV.VN - ĐBQH đề xuất, trường hợp người bệnh chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng danh mục có thuốc cùng chỉ định thì quỹ BHYT thanh toán theo mức của thuốc trong danh mục, còn người bệnh chỉ trả phần chênh lệch. Như vậy, quỹ không vượt phần người bệnh vốn được hưởng và người bệnh được dùng thuốc tốt hơn.

Chiều nay (9/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. 

Cần bổ sung quyền được thông báo trước chi phí khám chữa bệnh

Góp ý về nội dung liên quan đến Luật Khám bệnh trong dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định người bệnh có bảo hiểm y tế phải tự trả chi phí ngoài phạm vi được hưởng nhưng chưa cho họ quyền được biết trước các khoản đó. Người bệnh mới được biết thông tin về giá dịch vụ, còn quyền được giải thích các khoản chi trả tại khoản 2 Điều 12 chỉ phát sinh khi có yêu cầu. 

De xuat dong chi tra tien thuoc ngoai danh muc bhyt, giam ganh nang cho nguoi benh hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị). Ảnh; quochoi.vn

Trong khi đó, mức hưởng khác nhau từ 80 đến 100% lại tùy thuộc nơi khám và tỷ lệ thanh toán của một số thuốc, dịch vụ, nên người bệnh không thể tự tính phần trả của mình.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho rằng, dự thảo Luật lần này sửa đổi nhiều nội dung nhưng chưa sửa đổi Điều 12, nên quyền được biết trước vẫn chưa được bổ sung. Thực tiễn, cử tri đã phản ánh có trường hợp người bệnh được chỉ định 8 loại thuốc thì 7 loại thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế, phải tự mua. Có tình trạng người bệnh tự mua cả thuốc, vật tư thuộc phạm vi quỹ chi trả. Có trường hợp khám đúng thủ tục vẫn phải nộp thêm ngoài phần chi trả và Bộ Y tế đã phải chấn chỉnh.

Khi không được thông báo trước, người bệnh không biết khoản nào đúng, khoản nào sai và đây là  khoảng trống pháp lý, dễ trở thành kẽ hở cho việc lạm thu ở một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Báo cáo giải trình cho rằng, Luật hiện hành đã có quy định và Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, các quy định được viện dẫn mới dừng lại ở tư vấn, giải thích khi có yêu cầu và cấm kê đơn nhằm trục lợi chứ chưa buộc thông báo trước. Bộ Y tế cho biết sẽ ưu tiên kiểm tra nơi có nhiều phản ánh, nhưng người bệnh không biết thì không thể phản ánh trong khi thanh tra chỉ xử lý sau khi sai phạm đã xảy ra.

Chính báo cáo giải trình khẳng định, dịch vụ theo yêu cầu phải dựa trên sự tự nguyện và thông tin đầy đủ người bệnh. Vì vậy,  thuốc và dịch vụ mà người bệnh buộc phải tự chi trả càng phải cần làm rõ, bởi khi luật chưa quy định thì Chính phủ chưa có căn cứ quy định thống nhất.

Từ những lý do trên, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung quyền được thông báo trước các khoản chi phí phải tự chi trả ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế khi được chỉ định thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, trừ trường hợp cấp cứu và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hình thức thông báo.

Theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, quy định trên không can thiệp vào chuyên môn của thầy thuốc nhưng vẫn đảm bảo người bệnh được biết trước để chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Nghịch lý dùng thuốc tốt lại mất quyền lợi BHYT

Cũng theo đại biểu Khánh Vũ, đối với quyền lợi khi được chỉ định thuốc ngoài danh mục, nhiều thầy thuốc rất trăn trở về việc biết có thuốc hiệu quả hơn nhưng chưa thuộc danh mục kê thì người bệnh phải tự trả và không kê thì kết quả điều trị chưa như mong muốn. Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế, quỹ chỉ thanh toán thuốc trong danh mục, nên khi được chỉ định thuốc ngoài danh mục, người bệnh phải tự trả cho toàn bộ, kể cả phần quỹ lẽ ra đã chi cho cùng thuốc chỉ định trong danh mục. Dự thảo Luật sửa đổi Điều 22 cũng chưa xử lý trường hợp này.

Trong khi đó, với dịch vụ theo yêu cầu tại khoản 6 Điều 22 đã giao Chính phủ quy định mức hưởng và báo cáo giải trình khẳng định người bệnh không mất quyền lợi bảo hiểm y tế, người bệnh tự chọn dịch vụ đắt hơn vẫn giữ được quyền lợi, còn dùng thuốc tốt hơn theo chỉ định chuyên môn lại mất quyền lợi. Như vậy là chưa công bằng đối với nhóm người bệnh có thu nhập thấp và nhóm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn không sử dụng dịch vụ.

Với những bất cập trên, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung: Trường hợp người bệnh chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng danh mục có thuốc cùng chỉ định thì Chính phủ quy định quỹ thanh toán theo mức của thuốc trong danh mục, còn người bệnh chỉ trả phần chênh lệch. Như vậy, quỹ không vượt phần người bệnh vốn được hưởng và người bệnh được dùng thuốc tốt hơn để đảm bảo quyền lợi. 

Đại biểu Hà Anh Thư (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, báo cáo số 2080 của Bộ Y tế nêu, phương án sửa khoản 7 Điều 110 đã được quy định quyền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu. Tuy nhiên dự thảo ngày 8/11 mới thể hiện được nội dung quyết định giá và công khai giá. Đại biểu đề nghị ghi ngay tại khoản này người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được quỹ thanh toán theo phạm vi được hưởng, mức hưởng và điều kiện thanh toán của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trước khi người bệnh lựa chọn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thông tin rõ phần quỹ dự kiến thanh toán và phần người bệnh dự kiến phải trả. Khi thanh toán hai khoản này phải được thể hiện riêng biệt trên bảng kê để người bệnh theo dõi.

De xuat dong chi tra tien thuoc ngoai danh muc bhyt, giam ganh nang cho nguoi benh hinh anh 2
Đại biểu Hà Anh Thư (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến quyền được điều trị phù hợp, đại biểu Hà Anh Thư đề nghị quan tâm thêm đến khả năng tiếp cận thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ định phải căn cứ vào tình trạng bệnh, hiệu quả và độ an toàn của thuốc. Khi rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế cần ưu tiên xem xét thuốc thế hệ mới có bằng chứng mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh như kéo dài thời gian sống, giảm biến chứng hoặc giảm tác dụng phụ nghiêm trọng; cần xác định nhóm người bệnh hưởng lợi rõ nhất, đồng thời đánh giá chi phí của cả quá trình điều trị và khả năng chi trả của quỹ.

Khi thuốc bác sĩ chỉ định thuộc phạm vi hưởng nhưng bệnh viện đang thiếu, bệnh viện phải giải thích và chủ động tìm phương án bảo đảm điều trị. Nếu có thuốc thay thế phù hợp, bác sĩ cần giải thích căn cứ chuyên môn cho người bệnh. Nếu người bệnh phải tự mua thuốc và đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, bệnh viện phải cấp phiếu xác nhận thiếu thuốc và hướng dẫn nộp hồ sơ kèm hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh căn cứ vào số lượng, đơn giá trên hóa đơn, giới hạn đơn giá thanh toán theo mức hưởng theo quy định. Với thuốc ngoài phạm vi được hưởng, bệnh viện phải giải thích lý do chỉ định và chi phí người bệnh phải tự trả. Người bệnh phải cần biết những thông tin này trước khi bỏ tiền ra mua thuốc.

Hiệu quả mua sắm thiết bị y tế phải nhìn từ phía người bệnh

Liên quan đến thiết bị y tế, đại biểu Hà Anh Thư nhấn mạnh, hiệu quả mua sắm là phải nhìn từ phía người bệnh. Sau khi thiết bị được đưa vào sử dụng, người bệnh có được tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán, điều trị phù hợp và kịp thời hay không? Vì vậy, khi đề xuất mua, cơ sở y tế cần làm rõ thiết bị phục vụ nhu cầu chuyên môn nào, có đủ năng lực vận hành, vật tư và nguồn kinh phí bảo trì để sử dụng ổn định hay không.

Nhu cầu điều trị của người bệnh cũng phải là căn cứ để xác định cấu hình đưa vào hồ sơ mời thầu. Nếu một thông số được đặt riêng cho một nhà sản xuất đưa vào hồ sơ như điều kiện bắt buộc, cơ sở y tế phải giải trình thông số đó có cần thiết cho kỹ thuật nào và liệu thiết bị có các thông số khác có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hay không. Nếu nhiều thiết bị có thể đáp ứng, hồ sơ mời thầu cần cho phép các thiết bị tương đương tham gia.

“Tôi đề nghị nên có quy định được sử dụng dữ liệu liên thông để đối chiếu giá và kết quả mua sắm thiết bị tương đương, đồng thời xem xét chi phí vật tư, vận hành và bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. Khi nhận báo giá cần kiểm tra tính độc lập của các nguồn báo giá. Khi có dấu hiệu bất thường về cấu hình, giá, người phê duyệt phải yêu cầu rà soát độc lập trước khi quyết định. Sau khi đưa thiết bị vào sử dụng cần theo dõi số lượng bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật, thời gian chờ, thời gian thiết bị ngừng hoạt động. Đây là căn cứ để đánh giá khoản đầu tư để giúp cho người bệnh tiếp cận được kỹ thuật cần thiết kịp thời hay chưa”, đại biểu Hà Anh Thư nhấn mạnh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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