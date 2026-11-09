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Đề xuất nghiên cứu cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng smartphone, siết cơ sở bảo vệ trẻ

Thứ Hai, 18:51, 09/11/2026
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VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Đồng thời, nhiều ý kiến kiến nghị phải siết chặt tiêu chuẩn nhân sự, quy định rõ trách nhiệm xử lý vi phạm tại các cơ sở bảo vệ trẻ em nhằm tránh rủi ro.

Chiều nay (9/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. 

Góp ý vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ nghiên cứu cấm trẻ em từ 16 tuổi trở xuống sử dụng điện thoại thông minh.   

De xuat nghien cuu cam tre duoi 16 tuoi dung smartphone, siet co so bao ve tre hinh anh 1
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: quochoi.vn

“Tôi nghĩ trên thế giới hiện nay đã có một số nước tiên tiến áp dụng được thì Việt Nam có thể áp dụng được hay không? Vì tác hại của việc trẻ em sử dụng điện thoại thông minh đã có rồi, do đó tôi đề xuất nghiên cứu nội dung này”, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị.

Bảo vệ trẻ em là công việc đặc thù, đòi hỏi kỹ năng xử lý chuyên môn

Quan tâm đến hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) tán thành chủ trương chuyển từ đăng ký sang cơ chế thông báo để giảm thủ tục. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, việc bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện thành lập tại Điều 56 và 57 cần được Quốc hội cân nhắc kỹ.

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Đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ). Ảnh: quochoi.vn

“Tôi đề nghị phải quy định trực tiếp trong Luật những yêu cầu cốt lõi để đảm bảo an toàn. Cụ thể, người đứng đầu và người trực tiếp chăm sóc trẻ không có tiền án, tiền sự về các hành vi xâm hại trẻ em. Cơ sở phải có quy trình xử lý và báo cáo sự cố kịp thời”, đại biểu kiến nghị.

Tại Điều 59 về đình chỉ cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khi vi phạm, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng cho rằng, Luật phải bổ sung nguyên tắc bắt buộc: Cơ quan có thẩm quyền đình chỉ phải có ngay phương án chuyển giao an toàn, tiếp tục chăm sóc cho trẻ em, không để các em chịu rủi ro từ sự vi phạm của cơ sở.

Liên quan đến việc bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã (sửa đổi Điều 90), dự thảo quyết định UBND cấp xã linh hoạt bố trí nhân sự, tuy nhiên, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng nhận thấy, bảo vệ trẻ em là công việc đặc thù, đòi hỏi kỹ năng xử lý chuyên môn. Vì vậy, kiến nghị Luật cần bổ sung yêu cầu: Cán bộ được giao nhiệm vụ phải được đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em, đồng thời phải có cơ chế phụ cấp trách nhiệm và phân bổ nguồn lực để cấp xã đủ sức thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao việc nhưng thiếu nguồn lực.

Về phân định trách nhiệm quản lý Nhà nước, đại biểu tán thành việc giao Bộ Y tế làm đầu mối quản lý Nhà nước về trẻ em sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, công tác trẻ em liên quan đến nhiều lĩnh vực, đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng đề nghị cần quy định rõ trong Luật cơ chế phối hợp liên ngành quốc gia do Bộ Y tế điều phối cùng với phân vai rạch ròi của Bộ Công an trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và hệ thống tư pháp thân thiện, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Còn theo đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng), dự thảo vẫn quy định người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em các cấp có quyền quyết định đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, trong khi khoản 2 Điều 58 giao Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận thông báo hoạt động. Đại biểu cho rằng, quy định như vậy là chưa rõ ai là đầu mối kiểm tra và có thẩm quyền quyết định xử lý khi phát hiện vi phạm.

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Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: quochoi.vn

“Đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bỏ rơi, việc chậm xác định thẩm quyền có thể làm chậm biện pháp bảo vệ cần thiết. Tính đến tháng 5/2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 10.000 trẻ em thuộc nhóm hoàn cảnh đặc biệt. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa”, đại biểu nêu thực tế.

Do đó, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị xác định rõ thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở thông báo hoạt động trên địa bàn, thẩm quyền của cấp tỉnh đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, cùng trách nhiệm xử lý kịp thời khi có nguy cơ mất an toàn cho trẻ em. Quy trình kiểm tra và phối hợp có thể giao Chính phủ quy định chi tiết.

N.T/VOV.VN
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