Đề xuất người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (21/10), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, bỏ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo luật chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước).

Chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Dự thảo luật quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương (thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW).

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, dự thảo luật bỏ ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ, dự thảo luật chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ: 5/7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ mang tính chuyên ngành y tế sâu (cứu trợ, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu/mô/tạng, ứng phó thảm họa). Việc chuyển giao giúp bảo đảm chuyên môn, tối ưu hóa bộ máy trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, dự thảo Luật cắt giảm điều kiện kinh doanh, bỏ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động.

Bảo đảm thống nhất với Luật Thương mại điện tử, doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động qua thương mại điện tử chỉ cần tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, liên quan đến nội dung cho thuê lại lao động, Ủy ban cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo; Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý; bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại; hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ, trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, 2 đóng bảo hiểm xã hội; rà soát quy định chuyển tiếp về giấy phép đã cấp, doanh nghiệp đã thông báo theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, hợp đồng đang thực hiện, xử lý tiền ký quỹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra

Về nghỉ lễ, tết (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật), Ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24 tháng 11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục (khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật), Ủy ban đề nghị làm rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nào chủ trì khi doanh nghiệp có nhiều cơ sở trên nhiều địa bàn; vai trò của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về lao động là phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn hay cùng tham gia xử lý; xác định rõ đầu mối công đoàn trong hoạt động trên địa bàn.

Về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Ủy ban đề nghị đánh giá yêu cầu phân định giữa Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tính chất liên ngành, phạm vi, nguồn lực và thực tiễn triển khai; làm rõ căn cứ thay đổi thẩm quyền quyết định/phê duyệt Chương trình an toàn, vệ sinh lao động; rà soát pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất.

Về thanh tra lao động, Ủy ban đề nghị làm rõ nội hàm, thẩm quyền, trình tự kiểm tra, bảo đảm khi bãi bỏ không mất các nội dung đặc thù của thanh tra lao động. Trường hợp Luật Thanh tra, pháp luật có liên quan chưa bao quát đầy đủ thì bổ sung hoặc dẫn chiếu rõ trong Bộ luật Lao động.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về tổ chức dịch vụ việc làm công (khoản 1 Điều 40, điểm d khoản 4 Điều 41, Điều 51 và Điều 52) phù hợp thẩm quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ; sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp, rà soát chức năng của Trung tâm dịch vụ việc làm. Thống nhất giữa dự thảo Luật và dự thảo Nghị định về cơ quan tiếp nhận thông báo đối với chi nhánh doanh nghiệp.

Đối với lao động nền tảng số, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, pháp luật hiện hành chưa bao quát nhóm này; đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu khung pháp lý đồng bộ để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Về hỗ trợ tạo việc làm với người khuyết tật, đề nghị nghiên cứu thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư về hỗ trợ việc làm với người khuyết tật.