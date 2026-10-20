Đề xuất quy định mới về phổ biến phim trên mạng, xử lý phim vi phạm pháp luật

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5/77 điều của Luật Thể dục, thể thao, tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều của Luật Du lịch, tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về du lịch.

Hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh; Hoàn thiện quy định để đáp ứng yêu cầu phát triển trong hoạt động du lịch; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Luật Du lịch với hệ thống pháp luật có liên quan.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thư viện, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4/52 điều của Luật Thư viện, tập trung vào hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phân cấp và hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, dự thảo sửa đổi, bổ sung 8/50 điều của Luật Điện ảnh, tập trung vào hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về chủ dự án sản xuất phim theo hướng giao cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim; đồng thời bổ sung quy định về cơ chế Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 21 nhằm hoàn thiện quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 38 nhằm điều chỉnh thẩm quyền cấp phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ thực hiện cấp phép đối với chương trình phim và tuần phim. Đồng thời, dự thảo Luật rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9/95 điều của Luật Di sản văn hóa, tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Hoàn thiện quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo hướng tăng cường phân cấp và giảm thủ tục hành chính: Hoàn thiện quy định về hoạt động khảo cổ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và bảo tồn di sản; Hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực di sản văn hóa và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11/43 điều của Luật Quảng cáo, tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn sau đây: Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên báo nói, báo hình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo theo hướng bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo; thống nhất việc quản lý hoạt động này trong khuôn khổ pháp luật về báo chí thông qua thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, đồng thời thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng cụm từ “phát thanh, truyền hình” tại Điều 22 và Điều 26 Luật Quảng cáo để phù hợp với nội dung mới được điều chỉnh trong Luật Báo chí số 126/2025/QH15.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành dự án luật. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ, đưa ra khỏi dự thảo Luật 7 nhóm nội dung12 liên quan đến Luật Du lịch chưa được đánh giá tác động đầy đủ, trong đó có quy định bắt buộc khách du lịch quốc tế vào Việt Nam mua bảo hiểm du lịch, trách nhiệm của đại lý du lịch trực tuyến, bố trí nhân sự xúc tiến du lịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời giữ nguyên thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tại các điều 50, 51 và 56, khắc phục tình trạng chuyển thẩm quyền từ cấp dưới lên cấp trên. Đối với các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Du lịch nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ, rút nội dung sửa đổi, bố sung điểm b khoản 2 Điều 21 về nghĩa vụ của chủ thể phổ biến phim, không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, tránh phát sinh thủ tục hành chính; giữ nguyên quy định về “chủ đầu tư dự án” tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14; đồng tình với giải trình của Chính phủ về cơ sở rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh và quy định về việc Nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị (khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 8 dự thảo Luật).

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí, theo đó, cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung về xuất bản phụ trương, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.