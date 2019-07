Điểm mặt một số vụ án tham nhũng lớn tại TP HCM

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP HCM khóa IX, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý 11 vụ việc tham nhũng phức tạp, gây bức xúc dư luận.



Viện kiểm sát nhận định, số vụ án tham nhũng có dấu hiệu gia tăng, hiện đã khởi tố mới 847 vụ (tăng hơn 28% so với cùng kỳ) với 1.045 bị can (tăng gần 30% so với cùng kỳ). Trong số 11 vụ với 17 bị can bị khởi tố (tăng hơn 266% về số vụ và hơn 112% về số bị can) về các tội “tham ô tài sản”, “môi giới hối lộ” và “nhận hối lộ”.

Nhiều vụ việc tham nhũng nổi cộm vừa khởi tố bắt giam như vụ ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Sadeco, Chủ tịch HĐQT Sadeco lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kì họp.

Sai phạm trong đấu thầu dự án, làm trái quy định trong việc xác định giá trị Công ty Sadeco để phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 150 tỉ đồng. Bên cạnh đó còn tự ý duyệt chi từ nguồn tiền thù lao và quỹ khen thưởng của Công ty Sadeco để sử dụng trái quy định, vượt thẩm quyền…

Một số vụ việc môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt liên quan đến cán bộ nhà nước được phanh phui xử lý như tiến hành khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Hằng nhận 200.000 USD của người phạm tội, hối lộ cho Vũ Thanh Hà (tự nhận cán bộ PC51) để không bị bắt theo lệnh truy nã; bên cạnh đó còn có vụ Phan Thị Diệu Chi, Lâm Hữu Hậu hai cán bộ Chi cục Thuế quận 5 bị bắt quả tang khi nhận tiền cơ sở kinh doanh sau khi gây áp lực.

Về tình hình an ninh trật tự, theo Viện Kiểm sát thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, tuy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ án được khởi tố mới có tăng nhiều so với cùng kỳ, khoảng 12,4% với 537 vụ việc và tăng 20% về số bị can với 626 bị can.

Ngay trong những tháng đầu năm, Công an TP HCM và Bộ Công an đã bắt giữ nhiều lô ma tuý khủng lên đến hơn 2 tấn ma tuý các loại.... Trước tình hình này, Viện Kiểm sát đã có báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra tăng cường công tác đảm bảo an ninh trận tự cho thành phố./.