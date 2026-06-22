Điện chia buồn Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần

VOV.VN - Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.