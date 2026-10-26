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Điện mừng Tổng thống Brazil tái đắc cử

Thứ Hai, 20:10, 26/10/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới Ngài Luiz Inácio Lula da Silva nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil nhiệm kỳ 2027 - 2031.

Ngày 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới Ngài Luiz Inácio Lula da Silva nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil nhiệm kỳ 2027 - 2031.

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Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Công nhân (PT) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, ngày 25/10/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva giành chiến thắng trước ứng cử viên Flávio Bolsonaro trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 25/10, tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 không liên tiếp.

Với 100% số phiếu được kiểm đếm, Tòa án Bầu cử Brazil xác nhận ông Lula da Silva giành 51,8% tổng số phiếu, dẫn trước ông Flávio Bolsonaro gần 4,4 triệu phiếu. Ông Lula da Silva sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới ngày 5/1/2027.

Ông Lula da Silva khởi đầu sự nghiệp chính trị trong thập niên 1970 với vai trò lãnh đạo công đoàn, sau đó tham gia thành lập Đảng Lao động Brazil. Ông lần đầu đắc cử tổng thống năm 2002, tái đắc cử năm 2006 và trở lại nắm quyền vào năm 2023.

PV/VOV.VN
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