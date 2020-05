Điều động Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Trong hai ngày 30-31/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.



Trong buổi làm việc sáng nay 31/5 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ông Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Kon Tum.

Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 28.964 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 5.853 đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra. Tất cả 756 thôn, tổ dân phố của tỉnh đều có tổ chức đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đến ngày 28/5 đã có 476/ 660 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội đạt trên 72% và tổ chức thành công đại hội điểm 1 Đảng bộ cấp huyện.

Trong 5 tháng qua thu Ngân sách Nhà nước của tỉnh Kon Tum được 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Quan hệ hợp tác với các địa phương trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia tiếp tục được củng cố và đạt kết quả tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ấn tượng với sự phát triển khá toàn diện của tỉnh Kon Tum trong 5 năm qua; tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng; kinh tế xã hội phát triển tạo ra diện mạo mới ở cả khu vực nông thôn và thành thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ của tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là của Đảng. Phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo. Cán bộ bố trí đúng. Phương thức lãnh đạo là nêu gương. Các đồng chí lãnh đạo mà nêu gương một thì dưới làm 10. Càng những vấn đề khó, vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, vấn đề phức tạp càng phải phát huy dân chủ. Nhưng mà dân chủ phải có tập trung, dân chủ phải có lãnh đạo. Phải phát huy trí tuệ của tập thể tạo được sự đồng thuận và quyết định theo đa số. Đặc biệt là trong công tác cán bộ đừng có áp đặt, đừng có cá nhân”.

Về công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp của tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp với 4 nội dung. Bốn nội dung lần này có khác với Đại hội trước. Phương hướng thì có tầm nhìn đến năm 2030- 2045 tức là tầm nhìn dài hơi hơn. Công tác cán bộ thì thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 26 trong đó có đánh giá cán bộ. Trong công tác cán bộ phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Các đồng chí quán triệt mấy bài phát biểu gần đây của đồng chí Tổng Bí thư. Phương hướng của các cấp trên chú ý các đột phá, các nhiệm vụ trung tâm các đồng chí thảo luận thêm. Khi bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên lần này có tiêu chí, tiêu chuẩn về đại biểu.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, định hướng chiến lược; phát triển hạ tầng; nâng cao năng lực con người; tỉnh có tiềm năng lớn song cơ chế còn hạn hẹp; công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm tốt hơn; phát huy được lợi thế về tiềm năng đất đai, vị trí địa lý và những sản phẩm đặc hữu, như sâm Ngọc Linh để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống Nhân dân. Kon Tum cần định vị lại mình trong tổng thể khu vực Tây Nguyên, quốc gia và quốc tế. Tạo được khí thế tốt “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Trước đó vào chiều ngày 30/ 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công công tác đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đến công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Phạm Minh Chính cũng trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum./.