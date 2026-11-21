Những điều kiện cần đáp ứng

Chiều 21/11, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đối tượng áp dụng là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026. Các trường hợp này do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và quản lý thuế.

Việc xóa nợ chỉ áp dụng đối với các khoản tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị quyết và người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách Nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Toàn cảnh phiên họp chiều 21/11

Đối với lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế thuộc diện áp dụng chính sách. Đáng chú ý, những trường hợp chưa thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài cũng không phải kê khai, nộp khoản phí này và không bị tính tiền chậm nộp.

Lệ phí môn bài thuộc diện xử lý bao gồm thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017 và lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Trong khi đó, đối với việc xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế tiếp nhận; đồng thời không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo quy định tại Nghị quyết.

Ba trường hợp không được xóa tiền chậm nộp, cơ quan thuế chủ động xử lý

Nghị quyết quy định ba nhóm trường hợp không được xóa tiền chậm nộp. Thứ nhất, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Thứ hai, chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Thứ ba, người nộp thuế vẫn phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tuy nhiên, quy định loại trừ ở trường hợp thứ ba không áp dụng đối với người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này.

Về tổ chức thực hiện, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa các khoản nợ đủ điều kiện. Kết quả xóa nợ được công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với những trường hợp phải hoàn thiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế phải nộp hồ sơ hợp lệ và hoàn thành việc nộp tiền thuế nợ gốc, tiền xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất ngày 30/6/2028.

Nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn nhưng cơ quan thuế chưa kịp xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết xong thủ tục về mã số thuế, cơ quan quản lý thuế vẫn tiếp tục xử lý theo quy định của Nghị quyết.

Với trường hợp hồ sơ đã được nộp đúng hạn nhưng người nộp thuế đang trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, cơ quan thuế tạm thời chưa xem xét xóa tiền chậm nộp. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền, nếu xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và đáp ứng đủ điều kiện còn lại, cơ quan thuế tiếp tục xem xét giải quyết.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm kịp thời xác định các khoản lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đủ điều kiện xóa, không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với những khoản tiền này.

Trường hợp người nộp thuế đã được xóa tiền chậm nộp nhưng sau đó cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện thuộc diện không được hưởng chính sách, cơ quan quản lý thuế phải khôi phục khoản tiền chậm nộp đã xóa.

Đối với những trường hợp đã được xóa nợ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thì không phải hủy quyết định xóa nợ đã ban hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.