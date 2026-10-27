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Điều phối vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia

Thứ Ba, 17:51, 27/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương phối hợp điều phối nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các công trình trọng điểm quốc gia; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10933/VPCP-CN ngày 27/10/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Bộ Công Thương về việc ban hành phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng trong quá trình thực hiện, bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về nguồn cung, nhu cầu vật liệu gửi Bộ Công Thương; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.

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Bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia

Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện phương án phân bổ, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố theo Quyết định 2800/QĐ-BTC bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chỉ đạo chủ đầu tư xác định nhu cầu vật liệu từng năm báo cáo cấp có thẩm quyền tổng hợp, theo dõi; phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả phương án phân bổ theo Quyết định số 2800/QĐ-BTC nêu trên.

Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật địa chất và khoáng sản; hoàn thành trong tháng 11 năm 2026.

Danh Thiết/VOV.VN
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