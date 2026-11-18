Ngày 18/11, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND Thành phố và các đơn vị liên quan về việc tổ chức triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn Thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố tham dự buổi giám sát có ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện Thường trực HĐND Thành phố có ông Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa tại các vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án

Khảo sát thực tế tại các vị trí trọng điểm

Trước khi làm việc với UBND Thành phố, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại 3 vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án, gồm: công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng (Km15, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên); nút giao Đại lộ Thăng Long (Km28+900, xã Sơn Đồng) và nút giao Quốc lộ 6 (Km38+100, phường Yên Nghĩa).

Tại từng điểm khảo sát, Đoàn tập trung kiểm tra tình hình thi công, tiến độ các hạng mục, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; nghe Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương báo cáo trực tiếp về kết quả đạt được, những vướng mắc phát sinh cùng các kiến nghị, đề xuất. Việc kết hợp nghiên cứu báo cáo với khảo sát tại hiện trường giúp Đoàn giám sát nắm sát thực tế, có cơ sở đối chiếu số liệu và làm rõ những vấn đề cần trao đổi tại buổi làm việc chiều cùng

Thành phố vào cuộc

Theo báo cáo, UBND Thành phố đã tự đánh giá rủi ro chậm mốc được giao tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội ở "mức đỏ", thể hiện thái độ cầu thị. Báo cáo bổ sung đã cung cấp tiến độ từng gói thầu, kế hoạch thi công theo tháng, kế hoạch vốn theo năm và một số số liệu chính thức.

Kết quả cho thấy, Thành phố đã thực hiện vai trò cơ quan đầu mối, áp dụng các cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Giải phóng mặt bằng thực hiện một lần theo quy hoạch: Đoạn qua Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12 km (98,97%); 13 khu tái định cư đã được xây dựng. Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Nội) cơ bản hoàn thành.

Dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành địa phận Hà Nội) đạt khoảng 90% giá trị sản lượng, 4 gói thầu xây lắp đạt 69,93% - 99,80%, đã gia hạn hợp đồng đến 31/12/2026, thông xe kỹ thuật khoảng 15 km từ ngày 10/10/2026. Đến hết tháng 10/2026, Tiểu dự án đầu tư công có 4/9 gói thầu vượt, 3 gói đáp ứng, 2 gói chậm tiến độ Hợp đồng BOT….

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và chưa đạt theo, trong đó đánh giá rõ về số lượng, chất lượng. Việc báo cáo căn cứ vào Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII xác định khép kín các tuyến đường vành đai là nhiệm vụ trọng điểm của nhiệm kỳ, Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành đường Vành đai 4 trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với các nội dung chậm; làm rõ kế hoạch tăng tốc theo tháng cho các hạng mục đường găng, kèm điều kiện về bệ đúc, vật liệu, nhân lực, thiết bị; khả năng bố trí vốn năm 2027, 2028, việc bố trí vốn chậm năm 2026, căn cứ pháp lý của khoản tăng tổng mức đầu tư khoảng 2.524 tỷ đồng và việc kiểm soát dòng vốn của nhà đầu tư...

Quang cảnh buổi làm việc

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn thành phố Hà Nội được coi là điển hình của sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của hệ thống chính trị. Trong đó, Hà Nội đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là địa phương chủ trì thực hiện dự án. Qua thời gian thực hiện dự án đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong quản lý dự án, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trên cơ sở quá trình thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, dự án là một công trình lớn, phức tạp với nhiều thách thức về tài chính, hành chính và phối hợp liên vùng. Mặc dù có những khó khăn, Hà Nội đã nỗ lực thực hiện và có những bài học kinh nghiệm quý báu. Thành phố sẽ tiếp tục quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành nhằm hoàn thành dự án đúng theo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các địa phương.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn giao Sở Tài chính tổng hợp các ý kiến của Đoàn giám sát nhằm hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Nhấn mạnh bên cạnh đường "đường găng" tiến độ cần có "đường găng" về vốn cho dự án, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Sở Tài chính Hà Nội cần quan tâm đến công tác thanh toán, giải ngân vốn bảo đảm tiến độ của dự án; đồng thời xem xét tham mưu kế hoạch bố trí, phân bổ vốn ngân sách năm 2027 cho dự án.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo của UBND Thành phố và các sở ngành liên quan. Các phụ lục kèm theo báo cáo bảo đảm đầy đủ, chi tiết về số liệu, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến công tác thực hiện dự án.

Dự án đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thi công. Đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12 km mặt bằng, đạt 98,97%; xây dựng 13 khu tái định cư; dự án thành phần 1.1 cơ bản hoàn thành; đường song hành đạt khoảng 90% giá trị sản lượng, trong đó khoảng 15 km đã được thông xe kỹ thuật. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các nhà thầu và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của UBND Thành phố, kết quả khảo sát và những nội dung đã trao đổi, giải trình tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hà đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; bổ sung, cập nhật báo cáo, đối chiếu, thống nhất số liệu về tiến độ, khối lượng, nguồn vốn, tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với một số vấn đề vượt thẩm quyền, ông Trần Thanh Hà cho biết sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà phát biểu kết luận buổi làm việc

Khẳng định dự án quan trọng có tính chiến lược của Thành phố và Vùng Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đề nghị việc triển khai dự án cần phối hợp liên vùng giữa thành phố Hà Nội với các địa phương bảo đảm đồng bộ trong thực hiện dự án.

Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố, chủ động tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND Thành phố trong hoạt động giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, ông Trần Thanh Hà cho rằng, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 sẽ là kinh nghiệm trong việc triển khai chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.