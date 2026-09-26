Đoàn khảo sát số 1 của Đảng ủy Quốc hội làm việc với tỉnh Lào Cai

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Lào Cai, trong bối cảnh l thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai định hướng 15 chương trình, chuyên đề giám sát quan trọng; cho ý kiến đối với kết quả 25 cuộc giám sát về những vấn đề lớn, phức tạp như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh buổi làm việc

Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề quan trọng, đồng thời đề xuất 87 kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan Trung ương giải quyết đạt trên 80%, các cơ quan địa phương đạt 100%. HĐND tỉnh tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề, xem xét 339 báo cáo và ban hành 45 nghị quyết về kết quả giám sát.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thiện pháp luật, bổ sung chế tài bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, rà soát, sửa đổi những cơ chế, chính sách còn bất cập, chồng chéo được phát hiện qua giám sát.

Tỉnh cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là sau giám sát. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu; đổi mới giám sát theo hướng chuyên đề, theo dõi sau giám sát, ứng dụng công nghệ số...

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội – Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát; đồng thời ghi nhận nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, có giá trị tham khảo cho quá trình xây dựng Đề án.

Đây là những nội dung thiết thực, cần được nghiên cứu, chắt lọc để bổ sung vào Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.