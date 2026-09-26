English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn khảo sát số 1 của Đảng ủy Quốc hội làm việc với tỉnh Lào Cai

Thứ Bảy, 20:48, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (26/9), Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND”, do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Lào Cai, trong bối cảnh l thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai định hướng 15 chương trình, chuyên đề giám sát quan trọng; cho ý kiến đối với kết quả 25 cuộc giám sát về những vấn đề lớn, phức tạp như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Doan khao sat so 1 cua Dang uy quoc hoi lam viec voi tinh lao cai hinh anh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề quan trọng, đồng thời đề xuất 87 kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan Trung ương giải quyết đạt trên 80%, các cơ quan địa phương đạt 100%. HĐND tỉnh tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề, xem xét 339 báo cáo và ban hành 45 nghị quyết về kết quả giám sát.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thiện pháp luật, bổ sung chế tài bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, rà soát, sửa đổi những cơ chế, chính sách còn bất cập, chồng chéo được phát hiện qua giám sát.

Tỉnh cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là sau giám sát. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu; đổi mới giám sát theo hướng chuyên đề, theo dõi sau giám sát, ứng dụng công nghệ số...

Doan khao sat so 1 cua Dang uy quoc hoi lam viec voi tinh lao cai hinh anh 2
Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội – Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát; đồng thời ghi nhận nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, có giá trị tham khảo cho quá trình xây dựng Đề án.

Đây là những nội dung thiết thực, cần được nghiên cứu, chắt lọc để bổ sung vào Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

 

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, trong đó tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, trong đó tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững
Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính, hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính, hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada
Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội