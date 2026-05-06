Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Viettel

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía Tập đoàn Viettel, có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Viettel về 4 nội dung: tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo toàn diện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đáng chú ý, về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026–2030, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Viettel đã ban hành chiến lược phát triển đến năm 2030 với 5 trụ cột: viễn thông trong nước và nước ngoài; CNTT và dịch vụ số, nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ cao; chuyển phát, logistics và thương mại; trí tuệ nhân tạo.

Kết quả bước đầu cho thấy đà tăng trưởng tích cực: quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Viettel đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng số quốc gia, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và các dự án chiến lược như trung tâm dữ liệu, AI, bán dẫn.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, 100% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Tập đoàn được ứng dụng, thương mại hóa; doanh thu lĩnh vực chuyển đổi số tăng trưởng trên 20%; số đơn đăng ký sáng chế tăng 40%, số bằng sáng chế được cấp tăng hơn 50% so với năm trước.

Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, triển khai các nền tảng số cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Viettel tặng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú quà kỉ niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Tập đoàn Viettel trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt trong đổi mới mô hình tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng và đột phá về khoa học - công nghệ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Viettel tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa sâu hơn các Nghị quyết chiến lược của Đảng thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát huy các động lực tăng trưởng mới, tập trung nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực dự báo, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao của đất nước. Đặc biệt, tập đoàn phải tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ chiến lược, từng bước tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và nhân lực công nghệ cao; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.