Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo tại Đắk Lắk

Sáng 25/3, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 26 đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Theo dự thảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch 48 để tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; toàn tỉnh triển khai 382 điểm cầu, hơn 90% đại biểu tham dự. 106/106 tổ chức Đảng trực thuộc ban hành kế hoạch thực hiện; trên 134 nghìn đảng viên được nghiên cứu, học tập.

Tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành Chương trình hành động số 11 với 12 nhóm nhiệm vụ; đồng thời triển khai nghiêm công tác bầu cử, rà soát tiêu chuẩn chính trị 4.209 trường hợp, thành lập 2.118 tổ bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%; bầu đủ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Thành viên trong đoàn kiểm tra thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát.

Dự thảo kết luận chỉ ra một số hạn chế như việc đánh giá chất lượng học tập nghị quyết còn thiếu định lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử chưa đồng đều, hạ tầng tại một số địa bàn còn khó khăn.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết với quy mô lớn, tỷ lệ tham gia cao; chủ động rà soát nhân sự, chuẩn bị chặt chẽ các khâu bầu cử và đẩy mạnh tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng quán triệt; hoàn thiện chương trình hành động bám sát mục tiêu nghị quyết.

“Bây giờ là 97% học tập quán triệt nghị quyết rồi, thì tiếp tục xem xét rồi rà soát lại còn đối tượng nào chưa được học tập quán triệt thì tiếp tục làm tốt công tác này, rồi có các giải pháp nâng lên chất lượng học tập quán triệt; thứ hai chương trình hành động làm sao bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình thực tế địa phương; Thứ ba là làm sao làm tốt tư duy nhận thức rồi khí thế để cả hệ thống chính trị chung sức đồng lòng để thực hiện được mục tiêu đó”, ông Nguyễn Thanh Nghị nói.