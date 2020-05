Doanh nghiệp “hiến kế” vượt khó với Chính phủ

Sau những thông điệp quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, các bộ, ngành, doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến đề xuất, hiến kế với Chính phủ giải pháp để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và bứt phá mạnh mẽ thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Cần sớm nối lại thị trường du lịch



Phát biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung miễn giảm một số sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp, phải trả trong vòng 12 tháng, xóa bỏ những quy định chồng chéo, không hợp lý, bảo đảm minh bạch và nhất quán trong hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, trong giải ngân vốn đầu tư công.



Cụ thể, Chủ tịch VCCI đề nghị tập trung tháo gỡ ngay các thủ tục phiền hà cản trở để đẩy mạnh đầu tư công, sử dụng hết được khoản đầu tư này để có thể tạo ra thị trường, để có thể tạo việc làm, tạo nền tảng và điểm kích hoạt cộng hưởng đầu tư tư nhân với đầu tư FDI và đầu tư đối tác công tư.

"Tôi tin rằng nếu làm được điều này thì không có lý gì chúng ta không thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP trên 5% trong năm nay như quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ chủ trương và quyết tâm này của Chính phủ", ông Lộc khẳng định.



Còn ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tăng cường nguồn vốn cho các quỹ bảo lãnh tính dụng để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, hiện có 28 quỹ bảo lãnh tín dụng rải rác trên toàn quốc với tổng nguồn vốn có 1450 tỷ đồng. Đây là số tiền quá nhỏ so với nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

"Đề nghị Chính phủ nhanh chóng tăng cường nguồn lực tài chính và con người trong các quỹ trên, giảm bớt các thủ tục bảo lãnh cho vay, đồng thời cũng chia sẻ với ngành Ngân hàng Chính phủ cần tập trung khai thác thị trường nội địa trên tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chúng ta nên mở rộng kinh tế ban đêm cần nhanh chóng và khai thác nền kinh tế ban đêm ngay trên toàn quốc", ông Thân nêu ý kiến.



Đại điện cho các doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Viettravel kiến nghị cần tạo ra những tam giác kết nối du lịch ở các vùng miền, đồng thời có chính sách thu hút khách du lịch đến Việt Nam.



"Các cơ quan quản lý nhà nước nên nghiên cứu, trước mắt áp dụng ngay giảm 50% chi phí tham quan các di tích danh lam thắng cảnh mà Nhà nước đang quản lý. Việc này sẽ tạo ra một cơ chế, một cú huých để có thể triển khai được đưa khách đến các khu vực này. Chúng tôi cũng đề nghị chúng ta nghiên cứu, như chúng tôi đề xuất có chọn lọc mở lại toàn bộ các đường bay trong nước bằng cách bỏ các hạn ngạch và để giúp cho các hãng hàng không có thể là triển khai được bộ đường bay trong nước bỏ hạn ngạch đi. Du lịch chỉ có thể phát triển được nếu hàng không mở trở lại vì 85% di chuyển trong thế giới hiện nay về du lịch hiện nay là bằng đường hàng không", ông Kỳ đề xuất.



Cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực du lịch, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đề xuất nối lại đường bay với những nước đã cơ bản khống chế được dịch như Hàn Quốc để các nhà đầu tư và chuyên gia người nước ngoài, sinh viên... có thể sang Việt Nam làm việc và trở lại trạng thái bình thường mới. Phía Hàn Quốc sẽ phối hợp để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hiệp hội sẽ tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp có chất lượng vào đầu tư vào Việt Nam, đảm bảo chủ trương thu hút FDI có chọn lọc theo Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài. Tăng cường các giải pháp để kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam.



Bày tỏ tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên theo hình chữ V, ông Funayama Tetsu, Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đề xuất một số hướng giải quyết, trong đó có việc tiếp tục thu hút đầu tư và tăng cường chuỗi cung ứng.



"Một là tiếp tục thu hút đầu tư và tăng cường chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam và gia tăng sự đóng góp của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, để các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào khu vực, chúng tôi sẽ thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng các đối tác sẽ phát triển khai thác thị trường mới. Từ đó xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng bền vững", ông Funayama Tetsu nêu ý kiến.



Không hình sự hóa quan hệ kinh tế



Trao đổi về các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ ngành cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường gồm cả xuất nhập khẩu và du lịch; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, đầu tư và xây dựng, triển khai ngay các chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới thế giới - là quốc gia có ý thức và thực hiện phòng chống dịch tốt nhất hiệu quả, nhất là điểm đến an toàn để đầu tư du lịch.

Cùng với đó, khai thác tối đa những lợi thế của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác lợi thế về quy tắc ứng xử xuất xứ. Hỗ trợ phục hồi và đổi mới hoạt động kinh doanh gắn với việc làm và nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh triển khai các chính sách, giải pháp khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thực hiện nhất quán và triệt để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tập trung giải quyết các điểm nghẽn bất cập, làm cản trở doanh nghiệp phát triển.



Trao đổi về vấn đề vốn mà doanh nghiệp quan tâm, ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết một số kiến nghị của doanh nghiệp về ổn định vĩ mô, giảm lãi suất, kiểm soát lạm phát, tiếp cận tín dụng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đảm bảo điều hành chính sách tiền tệ để ổn định vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phục hồi kinh tế sau dịch. Tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định và sẵn sàng can thiệp để đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, không để xảy ra bất ổn về kinh tế vĩ mô. Chúng tôi cũng cam kết đầy đủ vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có phương án điều hành lãi suất phù hợp. Thời gian tới sẽ xem xét để giảm tiếp các lãi suất điều hành.



Trước quan tâm của doanh nghiệp về việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: "Quan điểm xuyên suốt của Bộ Công an là các doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật, quán triệt tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc là không có khái niệm về hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, tạo điều kiện thuận lợi tối đa về an ninh, an toàn để các doanh nghiệp phát triển cạnh tranh lành mạnh. Cùng với đó, Bộ Công an cũng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp lợi dụng những ưu đãi của các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để trục lợi, vi phạm pháp luật; đồng thời cũng xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ công an, nếu có những hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp".



Thanh tra nhiều quá ảnh hưởng đến doanh nghiệp



Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết, hội nghị đã có 23 lượt ý kiến phát biểu của Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, các bộ, cơ quan; 81 kiến nghị trực tiếp của 4 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và trong nước; 437 kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 180 kiến nghị gửi đến Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam.



Yêu cầu các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để Chính phủ có nghị quyết tốt nhất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp 3 điểm, thứ nhất là không được trông chờ, ỷ lại trong phát triển; thứ hai là tái cơ cấu để phát triển, nâng cao trình độ quản trị để phát triển bền vững; thứ ba là ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất.



"Đối với doanh nghiệp cũng như đối với Nhà nước cần phải giữ ba thứ hiện nay là: giữ lao động; thứ hai là giữ thị trường và phát triển thị trường. Các thị trường trong nước gần 100 triệu dân và thị trường nước ngoài với các FTA mà chúng ta đã dày công đàm phán ký kết trong thời gian qua; Thứ ba là giữ danh dự, bản lĩnh doanh nhân Việt Nam, đổi mới trung thực và quyết tâm phát triển doanh nghiệp kể các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, hợp tác xã… Trên tinh thần ấy phải cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay", Thủ tướng nêu rõ.



Thủ tướng cũng hoan nghênh các doanh nghiệp chỉ ra những điểm các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện như tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách, nhất là tiền tệ, tài khoá, nhất là giảm lãi suất, giảm nhóm vay, giảm chi phí chia sẻ cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp đều mong muốn cần phải giữ ổn định vĩ mô, nhất là giữ lạm phát, giữ giá trị đồng Việt Nam.



"Đặc biệt các cấp, các ngành quản lý nhà nước, các cơ quan tố tụng, thanh tra, điều tra, kiểm toán, xét xử… Tôi rất vui mừng là các đồng chí đã nói là không hình sự hoá vấn đề kinh tế dân sự. Điều này tạo môi trường tốt lắm. Các đồng chí kiểm tra, thanh tra nhiều quá cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta thực hiện hậu kiểm trong bối cảnh khó khăn này. Nâng cao đạo đức công vụ, tạo mọi thuận lợi phát triển. Chủ động tìm nguồn lực cho phát triển, nhất là hạ tầng, tạo điều kiện phát triển các thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các trung tâm lớn, các địa phương có liên quan, các sân bay, bến cảng… đều phát triển nhanh, nhất là phát triển dịch vụ logistic ở Việt Nam tốt nhất để giảm chi phí doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.



Nhắc lại câu nói “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “khó gấp khăn hai, chúng ta phải cố gắng gấp ba”, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng đoàn kết, quyết tâm, cùng nhau lập thành tích, hoàn thành nhiệm vụ cao nhất năm nay và các năm tiếp theo, đóng góp vào phát triển dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh tại Việt Nam./.