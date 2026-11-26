Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 ngày 28/11/2026, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo chiều 26/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, một trong những điểm nhấn của hội nghị lần này là thúc đẩy các sáng kiến, chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kết nối kinh tế, hạ tầng, nguồn nhân lực và du lịch. Đặc biệt, theo sáng kiến của Việt Nam, Hội nghị Cấp cao CLMV lần này sẽ lần đầu tiên mời thêm một số đối tác phát triển, tổ chức phát triển và doanh nghiệp tham dự.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, doanh nghiệp sẽ lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV theo sáng kiến Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nguyễn)

“Các doanh nghiệp sẽ được mời đến tham dự hội nghị lần này để đóng góp những tiếng nói và thúc đẩy các giải pháp để tăng cường tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp ở khu vực tiểu vùng”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nói.

Với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 hướng tới tăng cường kết nối chiến lược, phát huy tiềm năng và thế mạnh của bốn nước, tạo ra không gian phát triển có tính liên kết cao hơn, qua đó nâng cao năng lực tự cường của mỗi quốc gia và khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng thông tin về những đóng góp và đề xuất trọng tâm của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Theo đó, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Myanmar, nước giữ vai trò Chủ tịch ACMECS, trong quá trình chuẩn bị chương trình, nội dung và thống nhất các định hướng ưu tiên.

Với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, hội nghị sẽ tập trung rà soát kết quả hợp tác thời gian qua, xác định các định hướng hợp tác và xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới.

“Chúng ta cũng tập trung thúc đẩy vấn đề về kết nối, kết nối thông minh, rồi thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, vấn đề hợp tác để bảo vệ nguồn nước”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại được Đại hội XIV của Đảng đề ra, trong đó nhấn mạnh việc tham gia định hình các tiến trình, cơ chế và tham gia tích cực, có trách nhiệm hơn vào các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, hai cơ chế hợp tác cần phát huy vai trò lớn hơn, thực chất hơn trong việc hỗ trợ các nước thành viên thực hiện mục tiêu phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tiểu vùng.

Trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nổi lên, Việt Nam cho rằng các cơ chế hợp tác tiểu vùng cần phát huy hơn nữa vai trò trong giải quyết những vấn đề chung, trong đó có biến đổi khí hậu, bảo vệ, sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng hai hội nghị sẽ đạt được những kết quả thực chất, tạo chuyển biến trong định hướng hợp tác giữa các nước tiểu vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

“Hai cơ chế cần phải có những bước chuyển trong định hướng hợp tác, tạo ra những kết quả thực chất hơn, thúc đẩy hợp tác phát triển, thúc đẩy ứng phó với các thách thức chung”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng khẳng định, ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục và con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới và thuận lợi hóa hoạt động cho doanh nghiệp khu vực.

Ưu tiên thứ hai là tăng cường hợp tác tiểu vùng nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong để bảo đảm đời sống ổn định lâu dài cho người dân.

Ưu tiên thứ ba là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN, các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến, đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng SOM Việt Nam tại các cơ chế hợp tác Mekong, cho biết công tác chuẩn bị về lễ tân, hậu cần, cơ sở vật chất, an ninh, y tế và nội dung đều bảo đảm tiến độ. Quá trình chuẩn bị được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành của Việt Nam và các nước thành viên, đặc biệt là Myanmar, nước giữ vai trò Chủ tịch ACMECS năm 2026.

Theo bà Thủy, các nội dung ưu tiên của hội nghị hướng tới phục vụ lợi ích của tất cả các nước thành viên, bảo đảm tính hành động, khả thi, tạo chuyển biến thực chất và thống nhất những sáng kiến, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường gắn kết giữa các quốc gia.