Đổi mới công tác dân vận phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác dân vận cần được đổi mới, xây dựng các mô hình “dân vận số”, nhân rộng các mô hình dân vận khéo có hiệu quả. Đây là nội dung được nêu ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 16/7.

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” (gọi tắt là Quy chế số 23), công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng ngày càng đi vào nền nếp, thực chất. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân rộng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh.

Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 16/7.

Nhiều mô hình dân vận hiệu quả như: “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”, “Nghe dân nói - Chính quyền trao đổi”, “Khu dân cư 4 an”, “Tôn giáo xanh”, “Khu dân cư không rác thải nhựa”, “Tổ dân phố thân thiện với môi trường”, “Gia đình tự quản - khu phố bình yên”, “Tổ dân phố không có người vi phạm pháp luật”, “Họ tộc khuyến học”…Trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thành phố Đà Nẵng thực hiện phương châm “Dân vận đi trước một bước”; tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng cao, nhất là về kỹ năng phân tích, nắm bắt, nhận định, dự báo và định hướng tình hình nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” cần tiếp tục đổi mới theo hướng lựa chọn mô hình sát thực tiễn, giải quyết được những vấn đề dân sinh bức thiết, tránh dàn trải, hình thức và nâng cao hiệu quả nhân rộng. Công tác dân vận cần đổi mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các mô hình “dân vận số”.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên. Để đạt được kết quả này, công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, đi trước và đồng hành với quá trình tổ chức thực hiện. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng dân vận chính quyền, tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và phong trào “dân vận khéo” trong thời gian tới, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, thực hiện các chủ trương của Đảng”.