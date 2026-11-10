Đổi mới tư duy kiểm tra, giám sát, từ “tìm lỗi sai” sang chủ động phòng ngừa

5 trụ cột trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Trong lý thuyết quản trị hiện đại, rủi ro là yếu tố tất yếu của đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, cơ chế kiểm tra, giám sát hiện nay vẫn thiên về "hồi tố" và kiểm tra theo quy trình cố định.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trọng tâm được nêu rõ là đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với chuyển đổi số theo hướng chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ khắc phục từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để hiện thực hóa định hướng này, tư duy kiểm tra cần chuyển biến toàn diện từ "tìm lỗi sai" sang "đánh giá bối cảnh và quản trị rủi ro", quán triệt sâu sắc các yếu tố đổi mới cốt lõi.

Theo PGS.TS Lê Văn Cường, để khắc phục những bất cập của cơ chế cũ, công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện đồng bộ 5 nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, thay đổi từ việc kiểm tra tuân thủ các quy định sang đánh giá tổng thể cả một quy trình ra quyết định, kiểm tra cả chuỗi hành động từ lúc ra quyết định cho đến tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết để tìm ra hiệu quả cao hơn.

Thứ hai, chuyển từ hậu kiểm sang quản lý, dự báo những rủi ro có thể xảy ra (từ hậu kiểm sang tiền kiểm). Việc kiểm tra phải lồng vào tất cả các khâu, các bước trong quy trình lãnh đạo, tham gia ngay từ đầu khi đề ra chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết để xem xét tính kịp thời, phù hợp, từ đó kịp thời phòng ngừa khuyết điểm vi phạm từ sớm, từ xa.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ ba, thay vì kiểm tra theo các mốc thời gian cố định, cần giám sát kiểm tra cả một chu trình của quá trình đổi mới sáng tạo; kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bất thường ngay từ khi có sáng kiến qua các khâu trình cấp ủy, thẩm định, thông qua, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả.

Thứ tư, chuyển từ kiểm tra, đánh giá kết quả sang đánh giá tính hợp lý của các rủi ro. Việc đánh giá cần xem xét có cảnh báo trước hay buông lỏng, có khuyến khích, đồng hành, chia sẻ hay không, qua đó giúp việc xử lý kỷ luật vừa nhân văn, vừa có lý có tình, khiến đối tượng tâm phục khẩu phục thay vì chỉ đi tìm hậu quả để quy trách nhiệm.

Thứ năm, phải phân biệt rõ ràng giữa lỗi vô ý và lỗi cố ý. Lỗi vô ý là khi động cơ, mục đích trong sáng vì lợi ích chung nhưng xảy ra rủi ro gây hậu quả. Lỗi cố ý là hành vi lợi dụng việc đổi mới sáng tạo để trục lợi, thu vén cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

PGS.TS Lê Văn Cường khẳng định, khi kiểm tra bóc tách rõ ràng được hai loại lỗi này, chúng ta sẽ xác định chính xác ai sai, sai đến đâu, ai phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm như thế nào. Lúc này, người dũng cảm đổi mới sáng tạo sẽ cảm thấy được bảo vệ, còn người cố ý vi phạm sẽ nhận thấy sự răn đe, cảnh tỉnh, không thể lợi dụng tinh thần đổi mới sáng tạo để trục lợi.

Minh định trách nhiệm người đứng đầu, tránh quy chụp cứng nhắc theo hậu quả

Nghị quyết số 24-NQ/TW nêu rõ quan điểm khuyến khích đổi mới, sáng tạo, kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm giải trình, làm rõ vấn đề trách nhiệm của cả cấp dưới, người thực hiện và người đứng đầu.

Chuyển tư duy từ chỉ lấy hậu quả, kết quả làm thước đo duy nhất sang tổng hòa nhiều thước đo là một trong những biện pháp bảo vệ, khuyến khích cán bộ muốn đổi mới sáng tạo.

Liên quan đến việc phân định ngưỡng trách nhiệm của người đứng đầu khi một chính sách thử nghiệm đột phá dẫn đến hậu quả, gây tổn thất lớn về ngân sách hoặc tài nguyên nhưng không tìm thấy bằng chứng tham nhũng hay nhận hối lộ, PGS.TS Lê Văn Cường chỉ rõ: Không nên chỉ dựa vào hậu quả, tổn thất để quy trách nhiệm theo kiểu hậu quả nhỏ thì lỗi nhỏ, hậu quả lớn thì lỗi lớn. Chúng ta phải bổ sung tiêu chí trong việc phân định và quy trách nhiệm, chứ không thể vận dụng cứng nhắc như thế.

Hiện nay, chúng ta đang muốn thực hiện cuộc cách mạng đột phá, đổi mới sáng tạo ở tầm cao mới. Nếu phân định cứng nhắc, chỉ dựa vào hậu quả, tổn thất để quy trách nhiệm thì chắc chắn sẽ tạo tâm lý ngại khó, sợ sai, không ai muốn làm việc lớn. Vì vậy, cần chuyển tư duy từ chỉ lấy hậu quả, kết quả làm thước đo duy nhất sang tổng hòa nhiều thước đo.

Bên cạnh trách nhiệm cá nhân, cần xem xét trách nhiệm liên đới của người đứng đầu: liệu thủ trưởng có buông lỏng lãnh đạo, quản lý không, có khoán trắng không, hay đã tận tâm với công việc, đồng hành, động viên khích lệ cán bộ? Nhìn nhận toàn diện các góc độ sẽ giúp quy trách nhiệm chính xác, minh định rõ đâu là trách nhiệm cá nhân, tập thể hay người đứng đầu, từ đó triệt tiêu hiện tượng tranh công đổ lỗi, có công thì nhận khi có thành tích, nhưng khi có sai sót, thiệt hại thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Đó cũng là một trong những biện pháp bảo vệ, khuyến khích cán bộ muốn đổi mới sáng tạo.