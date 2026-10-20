English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Thứ Ba, 09:54, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 492-QĐ/TW ngày 16/10/2026 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành Quyết định số 493-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Quyết định nêu rõ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Doi ten Dang uy mat tran to quoc, cac doan the trung uong hinh anh 1
Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV vừa qua đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ảnh: Ngọc Thành

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận; là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng; chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo phân công, phân cấp.  Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Về mối quan hệ công tác, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất phát sinh hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị của Đảng ở Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị của Đảng ở Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nghiên cứu, tổng hợp nắm tình hình Nhân dân để cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác dân vận theo thẩm quyền; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

be-mac-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-14.7.jpg

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

VOV.VN - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.  

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất đổi mới công tác kiều bào, tăng cường kết nối cộng đồng và phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài trong phát triển đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất đổi mới công tác kiều bào, tăng cường kết nối cộng đồng và phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài trong phát triển đất nước.

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể
Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

VOV.VN - Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

Đồng Tháp: Chuyển nhiệm vụ dân vận về Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

VOV.VN - Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội