Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 7

Sáng 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Choi Yong Hwan đồng chủ trì Hội nghị.



Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ vui mừng, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng được tăng cường và ngày càng phát triển tốt đẹp. Kể từ phiên đối thoại lần thứ 6 đến nay, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo thỏa thuận, thu được nhiều kết quả, nổi bật là việc trao đổi thông tin, tình hình mà hai bên cùng quan tâm; phối hợp thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, bảo đảm an ninh các hội nghị, sự kiện có liên quan hai bên, trong đó có chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước…



Hai bên nhất trí sẽ mở rộng hình thức, nội dung và chiều sâu thông tin trao đổi về tình hình an ninh khu vực và an ninh mỗi nước, phục vụ cho công tác cảnh báo phòng ngừa từ xa, hoạch định chính sách đảm bảo an ninh mỗi nước. Đồng thời tiếp tục tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, đánh giá tình hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác. Phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn các đoàn cấp cao hai nước, các hội nghị, sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra ở mỗi nước; đảm bảo an ninh, an toàn và quyền lợi hợp pháp của công dân nước này sang nước kia công tác, sinh sống, học tập và làm ăn. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cử chuyên gia, hỗ trợ về trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự./.