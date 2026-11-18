Ngày 18/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đối thoại Chính sách lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức (Die Linke). Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2026 của Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức do Tiến sĩ Theo Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại cuộc trao đổi, GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao thiện chí hợp tác và những đóng góp của Đảng Cánh tả Đức trong duy trì cơ chế đối thoại chính sách giữa hai Đảng.

GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc Đối thoại chính sách lần thứ 7

Theo GS.TS Lê Văn Lợi, thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế đặt ra nhiều thách thức đối với hòa bình, an ninh và phát triển. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra những yêu cầu mới về việc làm, an sinh và công bằng xã hội.

Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức có nhiều mối quan tâm chung về hòa bình, tiến bộ xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động, giảm bất bình đẳng và phát triển bền vững.

Năm nhóm vấn đề trọng tâm được trao đổi

Cuộc đối thoại diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Tại đối thoại, hai bên tập trung trao đổi năm nhóm vấn đề: tình hình chính trị và định hướng phát triển của hai nước; cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia; chính sách an sinh xã hội; tổ chức Đảng, xây dựng thể chế và hợp tác quốc tế; tình hình chính trị thế giới và chính sách đối ngoại trong bối cảnh phân cực giữa các cường quốc gia tăng.

Trong đó, Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm của Đức về cải cách hành chính, quản trị đa cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát triển nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh cho người dân.

Hai bên cũng thảo luận những thách thức đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế; đồng thời nhấn mạnh vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Quang cảnh cuộc Đối thoại chính sách lần thứ 7

Khác biệt về mô hình phát triển là cơ hội học hỏi

Khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Ông mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm chính sách, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu.

Theo ông, sự khác biệt về mô hình và con đường phát triển không phải là trở ngại, mà có thể trở thành cơ hội để hai bên học hỏi, tìm kiếm giải pháp trước những thách thức chung.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, ông Glauch, Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết giữa những người cánh tả Đức với nhân dân Việt Nam đã được hình thành từ lâu, gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam.

Theo ông Glauch, tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong nhiều thế hệ những người cánh tả tại Đức, cả ở miền Đông và miền Tây. Ngày nay, cộng đồng người Việt Nam đông đảo tại Đức tiếp tục là cầu nối giữa hai đất nước.

Ông nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi qua các kênh Đảng và Nhà nước nhằm củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị ông Bodo Ramelow tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Đức, quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Đức và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng này”, ông Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức Glauch nhắc lại.

Tiến sĩ Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke

Đánh giá cao thành tựu Đổi mới và mục tiêu phát triển của Việt Nam

Đề cập Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Glauch gửi lời chúc mừng, đồng thời đánh giá Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng: trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045. Theo đại diện Đảng Cánh tả Đức, những thành tựu Việt Nam đạt được kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới, đặc biệt trong xóa đói, giảm nghèo, rất đáng ghi nhận.

Ông cho rằng, dù hai Đảng hoạt động trong những điều kiện rất khác nhau, hai bên vẫn có nhiều vấn đề tương đồng cần trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp. Một trong những vấn đề quan trọng là làm thế nào để bảo đảm tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho đông đảo người dân, thay vì chỉ tập trung vào một bộ phận nhỏ trong xã hội.

Đại diện Đảng Cánh tả Đức cũng đề cập những thách thức từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI); Biến đổi khí hậu cũng là vấn đề tác động đến tất cả các quốc gia. Vì vậy, các giải pháp ứng phó cần bảo đảm công bằng xã hội, hài hòa lợi ích và quyền lợi của người dân.

Các đại biểu tham dự cuộc Đối thoại chính sách lần thứ 7

Với tư cách là một đảng cánh tả, Đảng Die Linke luôn ủng hộ hòa bình, giải trừ quân bị và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc. “Những biến động và thách thức hiện nay càng cho thấy ý nghĩa của đối thoại giữa hai Đảng. Đoàn đại diện Đảng Cánh tả Đức đến Việt Nam với mong muốn lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng tìm kiếm giải pháp trước những vấn đề chung mà hai bên đang đối mặt”, ông Glauch khẳng định.