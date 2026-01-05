Đồng bào các dân tộc ở Thu Lũm hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong căn nhà trình tường truyền thống của đồng bào Hà Nhì, ông Lỳ Tư Lòng, ở bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu vẫn còn nguyên niềm xúc động khi được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành quan tâm để đồng bào biên giới được sử dụng điện lưới quốc gia, có đường bê tông về tận bản và trẻ em được tới trường học hành.

Ông Lỳ Tư Lòng mong Đại hội XIV của Đảng tiếp tục bàn và đưa ra được nhiều mục tiêu quan trọng để phát triển đất nước.

Ông Lỳ Tư Lòng cho biết: "Những con đường bê-tông vào tận bản, điện, trường, trạm bây giờ khang trang hơn đều nhờ chủ trương đúng, chính sách hợp lòng dân. Đảng luôn quan tâm đến bà con, nhất là ở những nơi còn khó khăn như Thu Lũm. Tôi mong Đại hội XIV của Đảng tiếp tục bàn và đưa ra được nhiều mục tiêu quan trọng để phát triển đất nước, để người dân vùng biên giới được chăm lo nhiều hơn, bản làng ấm no hơn nữa".

Trong không khí thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Thu Lũm đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với niềm tin và kỳ vọng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến phát triển hạ tầng, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống của người dân.

Ông Chu Mù Cà, người dân bản Mé Gióng cho biết: "Kỳ vọng của tôi là Đảng tiếp tục quan tâm tới công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, làm sao để đẩy lùi tối đa nhất; quan tâm trường lớp để giáo dục, để đời sống người dân vùng sâu vùng xa có hiểu biết hơn, cùng chung sức, chung lòng với Đảng trong kỷ nguyên mới".

Đồng bào các dân tộc Thu Lũm thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, với thế hệ trẻ xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu, không chỉ củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, mà còn ra sức học tập, rèn luyện, tìm hiểu sâu sắc các chủ trương, đường lối lớn trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV, để từ đó thống nhất về nhận thức và hành động.

Chị Lỳ Gạ De, Bí thư Đoàn xã Thu Lũm chia sẻ, với vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo, đoàn viên thanh niên tập trung thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Xã biên giới Thu Lũm ngày càng khởi sắc.

Là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới với hơn 99% là đồng bào dân tộc thiểu số như Thu Lũm, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị cơ sở luôn được củng cố; chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ thực tiễn sinh động đó, Đảng bộ và nhân dân trong xã càng thêm tin tưởng, tự hào vào con đường đổi mới mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu cho biết: "Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, gắn các phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, thiết thực. Chúng tôi vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ đề ra những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với xã biên giới như Thu Lũm luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như khát vọng phát triển địa phương trong kỷ nguyên vươn mình.