Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thông tin về kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, trong đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trên tinh thần đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác trong tổng số 11 văn kiện được ký kết trong chuyến thăm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Ban Tổ chức Trung ương và JICA trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các dự án hợp tác từ năm 2018 đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, gắn kiến thức được bồi dưỡng với thực tiễn công tác tại địa phương. Đồng chí hoan nghênh việc hai bên ký Biên bản thảo luận về Dự án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam”, tạo cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới. Để cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị JICA quan tâm thúc đẩy bốn nội dung trọng tâm.

Quang cảnh buổi làm việc

Một là, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng chí đề nghị thúc đẩy ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững.

Hai là, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số.

Ba là, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai hiệu quả Dự án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam”; đề xuất mỗi năm tổ chức 2-3 khóa, mỗi khóa khoảng 20 học viên, kết hợp bồi dưỡng với khảo sát thực tế trong khoảng 10 ngày tại Nhật Bản. Đồng chí đề nghị bố trí một khóa hoặc chuyên đề về quản trị y tế, chăm sóc sức khỏe và thích ứng với già hóa dân số; đồng thời hoan nghênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này.

Bốn là, trên cơ sở kết quả hợp tác và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, nghiên cứu xây dựng dự án quy mô lớn hơn, dài hạn hơn. Đồng chí đề nghị Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản nghiên cứu quan tâm, đề xuất dự án “Phát triển năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Việt Nam, giai đoạn 2028-2032” với năm hợp phần: lãnh đạo chiến lược và người đứng đầu; chính quyền địa phương hai cấp và cán bộ cấp xã; công vụ và công tác tổ chức, cán bộ; công nghệ chiến lược và phát triển bền vững, trong đó có y tế, kinh tế bạc, thích ứng với già hóa dân số; cán bộ trẻ và nguồn cán bộ kế cận. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 được xác định là “Năm cán bộ cơ sở”, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, do đó việc hai bên sớm xây dựng dự án trực tiếp triển khai hợp tác về nội dung này là rất cần thiết.

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản và Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa hai nước. Ông cho biết, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng các định hướng phát triển lớn của Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ chính giới và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhắc lại buổi làm việc giữa hai bên tại Hà Nội ngày 9/6, ông Tanaka Akihiko trân trọng báo cáo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc về những tiến triển mới trong triển khai hợp tác, trong đó có Công hàm trao đổi về khoản vay ODA cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật; Thỏa thuận vay cho Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3; Thỏa thuận Dự án “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2027-2030 và Biên bản thảo luận về dự án bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn những trao đổi rất sâu sắc của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch JICA khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy các dự án phù hợp với nhu cầu, ưu tiên của Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ. Các chương trình sẽ được thiết kế sát thực tiễn, gắn trao đổi kinh nghiệm với giải quyết những vấn đề đặt ra trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Trung ương và địa phương, cung ứng dịch vụ công và cải cách hành chính.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản VOV.VN - Chiều tối 9/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Takaichi Sanae chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản.

Ông Tanaka Akihiko nhấn mạnh vai trò của đào tạo cán bộ đối với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao của Việt Nam; cho biết JICA đang thúc đẩy hỗ trợ phát triển Trường Đại học Việt Nhật và nghiên cứu các dự án ODA liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Về già hóa dân số, ông mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để đề xuất các dự án hợp tác phù hợp; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả dự án hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và JICA, khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả dự án hợp tác pháp luật giai đoạn mới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nhấn mạnh nhu cầu đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; đề nghị trong nghiên cứu xây dựng dự án ODA sắp tới cần tăng cường đào tạo tiến sĩ, từng bước điều chỉnh cơ cấu đào tạo sau đại học và có cơ chế kết nối giảng viên hai nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ những đổi mới trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; nêu nhu cầu thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh những kết quả hợp tác sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch JICA tháng 6/2026; đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đẩy nhanh xây dựng, phát triển Trường Đại học Việt Nhật, đổi mới phương pháp đào tạo; tiếp tục nghiên cứu hợp tác về chăm sóc người cao tuổi và thích ứng với già hóa dân số. Đồng chí đánh giá cao vai trò kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Văn phòng JICA Việt Nam; đề nghị tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các chương trình, dự án với cách tiếp cận mới, mang lại kết quả thiết thực.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng mời Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko sớm thăm, làm việc tại Việt Nam.