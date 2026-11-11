Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản

Sáng ngày 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Ota Hiroko, Chủ tịch Viện cùng lãnh đạo, giáo sư của Viện.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và bà Ota Hiroko, Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng đoàn, bà Ota Hiroko bày tỏ tự hào Viện đã phối hợp đào tạo 240 học viên Việt Nam và hiện đang đào tạo 12 học viên, trong đó có nhiều học viên xuất sắc như đồng chí Lê Minh Hưng, nay là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Từ năm 2018, Viện nhận ủy thác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược cho cán bộ Việt Nam, với 454 học viên hệ ngắn hạn và 41 học viên hệ dài hạn. Chương trình chú trọng gắn hiểu biết chính sách với thực tiễn, kết hợp bài giảng với khảo sát thực tế về dịch vụ hành chính, giao thông công cộng, chính quyền địa phương; tăng cường đối thoại, xây dựng mạng lưới quan hệ với cán bộ, chính quyền Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; rèn luyện kỹ năng hoạch định, phân tích chính sách, trong đó có xây dựng báo cáo chính sách cho Việt Nam.

Ông Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch Viện kiến nghị ba nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực: phía Việt Nam chia sẻ cụ thể hơn nhu cầu, vấn đề quan tâm và kinh nghiệm thực tiễn để Viện thiết kế chương trình phù hợp; lựa chọn học viên gắn với xác định rõ vấn đề cần giải quyết trong chương trình đào tạo cán bộ cấp cao; có cơ chế bảo đảm kết quả bồi dưỡng được áp dụng thực chất sau khi kết thúc khóa học, góp phần đổi mới hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi học viên công tác.

Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong thu hút, bảo đảm nguồn nhân lực khu vực công trong bối cảnh số lượng công chức trung ương và địa phương giai đoạn 2012 - 2025 giảm rõ rệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự đón tiếp thân tình; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao kết quả đào tạo cán bộ của Viện cho Việt Nam, góp phần vào sự phát triển và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đồng chí khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện; Nhật Bản là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác vốn vay ưu đãi và lao động, đứng thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tháng 5/2026 đã thành công tốt đẹp; Nhật Bản đang tích cực và hỗ trợ Việt Nam rất hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước xác định hợp tác giáo dục, đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng nhất, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững giữa hai dân tộc; cùng với đó, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ đang tạo ra những chuyển biến tích cực mới.

Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản có thế mạnh và có thể tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cho Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn qua hình thức trực tuyến, chia sẻ tài liệu về các nội dung: phát triển nguồn nhân lực thông qua mô hình giáo dục cao đẳng kỹ thuật KOSEN và kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực của Nhật Bản; kinh nghiệm thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực hành chính công; đồng thiết kế chương trình đào tạo thạc sĩ một năm, dự kiến triển khai năm 2027; đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn cho đào tạo chính sách công của Việt Nam; giới thiệu mô hình tổ chức, hoạt động và đào tạo của Viện; cơ chế quỹ phát triển nguồn nhân lực trẻ và nguồn nhân lực tầm quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ ấn tượng với buổi làm việc diễn ra trong thời gian không dài nhưng rất thực chất, hướng tới giải quyết đến cùng các vấn đề; mong hai bên sớm có cuộc gặp tiếp theo để tiếp tục trao đổi các nội dung đã thống nhất.

Bà Ota Hiroko cảm ơn những ý kiến trao đổi thực chất của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.