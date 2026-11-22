

Từ sớm, đông đảo người dân các buôn, tổ dân phố đã tập trung về địa điểm tổ chức ngày hội. Những tiết mục văn nghệ, tiếng cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và các hoạt động giao lưu tạo nên không khí gần gũi, đậm sắc màu văn hóa cộng đồng. Với người dân nơi đây, ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn là dịp để các dân tộc cùng chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết.

Ông Y Sưng KNul, người dân buôn Kao, phường Ea Kao, chia sẻ: “Hôm nay, phường Ea Kao tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con đến tham dự rất đông, không khí vô cùng vui tươi, phấn khởi. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, bởi tất cả chúng ta đều là anh em một nhà.”

Đông đảo cán bộ, nhân dân 18 buôn, tổ dân phố tham dự Ngày hội, cùng chia sẻ niềm vui và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Một trong những minh chứng cho sức mạnh đồng thuận ở Ea Kao là cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”, với hơn 33 hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.000m² đất, tường rào để mở rộng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội, góp phần động viên, chia sẻ và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Tại ngày hội, lãnh đạo Trung ương trao quà tặng 20 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cũng chung tay hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy tại Ngày hội.

Dịp này, phường Ea Kao công bố kết nghĩa giữa 12 buôn, tổ dân phố với các cơ quan, đơn vị; ra mắt chương trình “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo”, với 6 hộ được các doanh nghiệp, cá nhân nhận hỗ trợ. Những hoạt động này góp phần đưa tinh thần đoàn kết thành trách nhiệm và hành động cụ thể trong cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận những kết quả phường Ea Kao đạt được trong củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của đoàn kết đối với sự phát triển của Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò chủ thể của người dân và củng cố niềm tin của đồng bào.

“Muốn Tây Nguyên phát triển, trước hết phải xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc; muốn giữ vững quốc phòng, an ninh, phải xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Điều đó đòi hỏi phải chăm lo tốt đời sống nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo và không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Các đại biểu cùng người dân tham gia nhảy sạp, giao lưu văn hóa tại Ngày hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Ngày hội khép lại bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, múa sạp và bữa cơm đại đoàn kết. Từ những việc làm thiết thực ở từng khu dân cư, tinh thần gắn bó giữa các dân tộc tiếp tục được vun đắp, tạo nền tảng để phường Ea Kao xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, phát triển và giàu bản sắc.