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Đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp về các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm

Thứ Tư, 18:22, 04/11/2026
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VOV.VN - Chiều 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương; ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

 Một số hình ảnh tại phiên họp:

Dong chi tran cam tu chu tri phien hop ve cac du an dau tu xay dung trong diem hinh anh 1
Toàn cảnh phiên họp
Dong chi tran cam tu chu tri phien hop ve cac du an dau tu xay dung trong diem hinh anh 2
Dong chi tran cam tu chu tri phien hop ve cac du an dau tu xay dung trong diem hinh anh 3
Dong chi tran cam tu chu tri phien hop ve cac du an dau tu xay dung trong diem hinh anh 4
Hoàng Ân/VOV
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