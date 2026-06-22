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Đồng Nai sẽ giảm hơn 1.100 thôn, ấp, khu phố trước 30/6/2026

Thứ Hai, 16:20, 22/06/2026
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VOV.VN - UBND TP. Đồng Nai đã có phương án tổng thể sắp xếp các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở, giảm áp lực ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý địa phương.

Với diện tích rộng hơn 12.737km2 và quy mô dân số gần 5 triệu người, TP. Đồng Nai hiện có 95 xã, phường, quản lý tổng cộng 1.771 thôn, ấp, khu phố (1.282 thôn và 489 khu phố). Tuy nhiên, qua rà soát theo tiêu chuẩn mới tại Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ (khu vực Đông Nam bộ yêu cầu thôn phải từ 400 hộ, khu phố phải từ 550 hộ trở lên), toàn thành phố có tới 523 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân cư.

Dong nai se giam hon 1.100 thon, ap, khu pho truoc 30 6 2026 hinh anh 1
Một góc phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai.

Thực trạng quy mô nhỏ lẻ, quản lý phân tán này đã làm gia tăng đầu mối cơ sở, phân tán nguồn lực và tăng chi ngân sách cho đội ngũ không chuyên trách.

Để giải quyết bài toán này, phương án tổng hợp từ các xã, phường chỉ rõ, sau khi sắp xếp, thành phố dự kiến giảm tới 1.172 thôn, ấp, khu phố (tương đương tỷ lệ giảm mạnh 66,18%), chỉ còn duy trì 599 đơn vị (351 thôn, ấp và 248 khu phố).

Đi đôi với việc sáp nhập địa giới, bộ máy nhân sự tại cơ sở cũng sẽ được tinh giản. Cụ thể sau sắp xếp, mỗi thôn, ấp, khu phố bố trí không quá 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn (ấp), hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận.

Theo đó, số người hoạt động không chuyên trách dự kiến giảm từ 4.435 người xuống còn 1.979 người. Số nhân sự dôi dư sau sắp xếp là 2.638 người.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ dôi dư, thành phố dự kiến chi nguồn kinh phí khoảng 550 tỷ đồng nhằm giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định.

Theo UBND TP. Đồng Nai, việc sắp xếp này nhằm tinh gọn đầu mối tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý dân cư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cơ cấu lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

Toàn bộ kế hoạch tổng lực này được UBND thành phố giao trách nhiệm cho các xã, phường triển khai và phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

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Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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