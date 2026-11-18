Theo đó, đối với 45 xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp trước khi sắp xếp, có 594 ấp, khu phố (gồm 470 ấp và 124 khu phố) có trưởng ấp, trưởng khu phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ hết nhiệm kỳ trong tháng 11/2026. Các địa phương cần khẩn trương tổ chức bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế, tiến độ chuẩn bị và điều kiện tổ chức tại từng địa bàn để quyết định thời gian bầu cử phù hợp, bảo đảm hoàn thành theo quy định.

Đối với 57 xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang trước khi sắp xếp, có 699 ấp, khu phố (gồm 552 ấp và 147 khu phố) có Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2029. Những trường hợp tiếp tục giữ nguyên trưởng ấp, trưởng khu phố sau sắp xếp được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.

Riêng những ấp, khu phố đã chỉ định trưởng ấp, trưởng khu phố lâm thời sau sắp xếp, đến tháng 12/2026 sẽ hết thời hạn chỉ định 6 tháng. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế và công tác chuẩn bị để quyết định thời gian tổ chức bầu cử phù hợp, bảo đảm đúng quy định.

Đối với những ấp, khu phố đang khuyết chức danh trưởng ấp, trưởng khu phố, UBND cấp xã phải khẩn trương rà soát, lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn để chỉ định người điều hành hoạt động lâm thời. Trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định, địa phương phải tổ chức bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả bầu cử về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 31/12/2026. Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ Trưởng ấp, Trưởng khu phố, UBND cấp xã thực hiện theo khoản 3, Điều 4, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn kinh phí tổ chức bầu cử theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đề nghị chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với chính quyền cùng cấp hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở các ấp, khu phố tổ chức bầu cử; đồng thời tham gia giám sát, bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và minh bạch.