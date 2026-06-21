Đưa đường lối, chính sách đến Gen Z: Báo chí chủ lực cần cách "kể chuyện" mới

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm nhan đề "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số".
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VOV.VN - Số báo đặc biệt: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
VOV.VN - Số báo đặc biệt: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
VOV.VN - Sự bùng nổ của tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội đang khiến xã hội rơi vào tình trạng "hoài nghi tất cả". Để giành lại niềm tin và lan tỏa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, các cơ quan báo chí chủ lực cần làm mới mình.
VOV.VN - Sự bùng nổ của tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội đang khiến xã hội rơi vào tình trạng "hoài nghi tất cả". Để giành lại niềm tin và lan tỏa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, các cơ quan báo chí chủ lực cần làm mới mình.
VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò này của báo chí sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển.
VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò này của báo chí sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển.