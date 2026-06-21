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Đưa đường lối, chính sách đến Gen Z: Báo chí chủ lực cần cách "kể chuyện" mới

Chủ Nhật, 06:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Sự bùng nổ của tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội đang khiến xã hội rơi vào tình trạng "hoài nghi tất cả". Để giành lại niềm tin và lan tỏa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, các cơ quan báo chí chủ lực cần làm mới mình.

Hoàng Lê - Nguyễn Trang-Lê Thanh/VOV.VN
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