Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao tới thăm Nhật Bản; bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 5 năm vừa qua nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vô cùng vui mừng khi được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, tại hội đàm hai bên thống nhất nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời thảo luận về việc hợp tác xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại họp báo

"Bài phát biểu trước Quốc hội vừa rồi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện mong muốn mạnh mẽ cùng nhau thúc đẩy tương lai của mối quan hệ Nhật - Việt tiến lên phía trước. Tuyên bố Tầm nhìn chung Nhật Bản - Việt Nam mà chúng tôi công bố ngày hôm nay sẽ nâng tầm quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại Châu Á và trên Thế giới” sẽ có bước phát triển nhảy vọt mạnh mẽ”, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo hai bên có một cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công. Hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, với vị trí là đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại hội đàm và Tuyên bố Tầm nhìn chung, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở làm sâu sắc và thực chất hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Hai bên nhất trí tăng cường ngoại giao cấp cao với nhiều hình thức trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và phát huy vai trò của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị ở hai nước; triển khai hiệu quả và nâng cấp, mở rộng các cơ chế hợp tác đã có để phù hợp với tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất, hiệu quả trên cơ sở các văn kiện chung đã được ký kết giữa hai nước. Đồng thời tăng cường liên kết kinh tế theo hướng phát triển bền vững lâu dài trên các nguyên tắc bình đẳng, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, ODA thế hệ mới; thúc đẩy đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước, nhất là tăng cường hợp tác biển và đại dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất trong trụ cột khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, biển, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng.

Hai bên cũng đã nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo cơ chế tín chỉ chung JCM; thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thành lập các mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa và du lịch.

"Chúng tôi nhất trí thúc đẩy sớm khởi động các dự án Trường Đại học Việt - Nhật, dự án hợp tác biểu tượng trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước và công bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028, phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương hai nước lần thứ ba trong năm 2027”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.