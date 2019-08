EU khẳng định lập trường với tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, bà Federica Mogherini thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/8/2019.

Tại buổi hội đàm ngày 5/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của bà Federica Mogherini sẽ tạo bước thúc đẩy quan trọng cho quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Bà Federica Mogherini bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và EU đang có nhiều bước phát triển mới rất tích cực; khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực và EU đang triển khai nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để phát triển sâu rộng hơn các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.



Hai bên đánh giá cao kết quả các tiếp xúc cấp cao trong thời gian qua cũng như việc triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trên nhiều lĩnh vực cụ thể về chính trị, quốc phòng, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển..., đặc biệt là việc hai bên vừa ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU đi vào chiều sâu, phát triển sang một giai đoạn mới năng động hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng tốt hơn lợi ích của cả hai bên, nhất là khi hai bên sẽ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và EU (1990-2020). Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi ở các cấp, triển khai tốt các cơ chế hợp tác, trong đó có việc tiếp tục các công việc của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) sau phiên họp đầu tiên vào tháng 5/2019.

Hai bên khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - EU. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn sự ủng hộ của Ủy ban Châu Âu và bà Federica Mogherini trong việc thúc đẩy EVFTA và EVIPA. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini đánh giá việc ký EVFTA và EVIPA là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trên cơ sở những lợi ích chung và sự chia sẻ về tầm nhìn hợp tác, cam kết sẽ thúc đẩy các thủ tục phê chuẩn hai Hiệp định này nhằm tạo động lực mới, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và EU.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của EU và các nước thành viên EU dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đề nghị phía EU tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam để tăng cường năng lực thể chế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững; đề nghị EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU, cùng tích cực triển khai Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Bà Federica Mogherini nhấn mạnh EU sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trên, cũng như duy trì hợp tác phát triển với Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của EU trong các vấn đề an ninh và hòa bình quốc tế cũng như lập trường của EU đối với việc duy trì ổn định và đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực và tại Biển Đông, nhất là trong bối cảnh đang có những hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và xâm phạm lợi ích, chủ quyền của các nước, làm cho dư luận khu vực và quốc tế rất lo ngại. Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini khẳng định lập trường nhất quán của EU ủng hộ tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, nêu rõ việc quân sự hóa và căng thẳng vừa qua tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định tại khu vực; mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC có tính ràng buộc pháp lý.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm; hoan nghênh và nhất trí cần tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác ASEAN-EU cũng như tăng cường đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới./.