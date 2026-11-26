Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri Lào Cai đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tập trung vào các vấn đề như: xem xét có phụ cấp viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tại các xã, phường, chức danh cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội và chế độ với khuyến nông viên; hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công cho cấp xã; quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo, cận nghèo và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; sắp xếp điểm trường cho phù hợp với tình hình thực tế; ưu tiên nguồn vốn bố trí tái định cư cho khu dân cư có nguy cơ thiên tai…

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Tại hội nghị, bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn xác định theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đối với 32 kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đến nay 100% kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản.

Đối với 49 kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, UBND tỉnh Lào Cai đã giải quyết, trả lời 26/26 kiến nghị thuộc thẩm quyền, còn 23 kiến nghị thuộc thẩm quyền các bộ, ngành Trung ương hiện đang được xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc hôm nay, có nhiều nội dung đã được Chính phủ các bộ, ngành tiếp thu và được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh. Đối với các nội dung mới, đoàn xin được tiếp thu, tổng hợp gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển bộ, ngành Trung ương giải quyết và trả lời cử tri.

Bà Giàng Thị Dung cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn xác định theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Cũng theo bà Giàng Thị Dung, để giải quyết kiến nghị cử tri thực chất, đúng thẩm quyền, gắn kết chặt chẽ giữa thực tiễn thi hành pháp luật ở cơ sở với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2027, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương giải quyết dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, trả lời cử tri rõ ràng, đúng thời hạn.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết năm 2027 và các chuyên đề giám sát, khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; kịp thời phản ánh vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cấp ủy, chính quyền các xã, phường chăm lo đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở, không để kéo dài, bức xúc.