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Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân

Thứ Năm, 14:45, 16/07/2026
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VOV.VN - Ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, được cấp có thẩm quyền chấp thuận nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận, ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7.

Trước đó, ông Mai Văn Quyết có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thống nhất, đồng ý để ông Mai Văn Quyết nghỉ công tác.

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Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định cho ông Mai Văn Quyết nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ 1/7

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định cho ông Mai Văn Quyết nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân, thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7.

Ông Mai Văn Quyết sinh năm 1968, quê xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình; có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định. Từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
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