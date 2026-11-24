Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo đoàn giám sát; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát số 140, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quán triệt Nghị quyết 57 và các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết; duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua Bảng điều hành 100 ngày trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương...

Phó trưởng đoàn giám sát số 140 thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước, tạo cơ sở để huy động nguồn lực cho triển khai Nghị quyết 57.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải trình và làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57.

Là tỉnh miền núi, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỉnh Sơn La đã nỗ lực cân đối các nguồn lực được giao cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt trên 2% tổng chi ngân sách địa phương năm 2026. Đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát, từng bước kiện toàn. Đến nay đã phê duyệt 175 vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin; thành lập và duy trì hơn 2.230 Tổ Công nghệ số cộng đồng với khoảng 13.600 thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Các nhiệm vụ đang được tích cực triển khai và bước đầu có những kết quả tích cực. Đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp tỉnh có hơn 1.700 thủ tục hành chính, cấp xã gần 400 thủ tục. Kho dữ liệu dùng chung đã dần được chuẩn hóa, làm sạch; Trung tâm giám sát điều hành thông minh đã trực quan hóa gần 400 bảng điều khiển, hơn 1.220 kịch bản điều hành Chatbot AI hỗ trợ công tác điều hành dựa trên dữ liệu của lãnh đạo các cấp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó có việc thể chế hoá và tháo gỡ điểm nghẽn tại địa phương; việc bố trí bộ máy, đầu mối tham mưu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số; cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành trực thuộc; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát; tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị chỉ đạo đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị chỉ đạo đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện giám sát. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sớm khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đoàn sẽ tổng hợp kiến nghị của tỉnh, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, tạo điều kiện để việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đạt hiệu quả cao hơn.