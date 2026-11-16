Giao bổ sung ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó, khoản kinh phí lớn nhất là hơn 4.258,9 tỷ đồng chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Số vốn này được phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng giao bổ sung 982,1 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho 28 tỉnh, thành phố.

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Các địa phương được nhận vốn gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Cũng trong khuôn khổ chương trình này, 1.918,723 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 được bổ sung cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Thủ tướng giao bổ sung 5,5 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Yêu cầu phân bổ, giải ngân đúng mục tiêu, tránh lãng phí

Quyết định yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung dự toán, kế hoạch ngân sách Trung ương khẩn trương phân bổ, giao chi tiết kinh phí năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc.

Việc phân bổ phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung và mức kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định; tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với vốn đầu tư công, các địa phương phải bố trí cho những nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Việc sử dụng ngân sách phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác hoặc giữa kinh phí chi thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng một chương trình.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước. Yêu cầu này gắn với chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình theo quy định; tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được giao đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí cũng như tính chính xác của thông tin, số liệu, đối tượng và nội dung được hỗ trợ.

Kết quả phân bổ ngân sách Trung ương, bố trí ngân sách địa phương và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên năm 2026 phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Quyết định số 25/2025/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn báo cáo là trước ngày 25 hằng tháng.

Tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện

Theo phân công, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026 và tiến độ thực hiện, giải ngân trong lĩnh vực được giao quản lý.

Các bộ phải bảo đảm việc triển khai đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng thời, các bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin, số liệu và việc tổ chức thực hiện dự toán, kế hoạch năm 2026.

Việc triển khai các chương trình phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, sử dụng ngân sách hiệu quả, không để xảy ra tình trạng phân bổ trùng lặp, thất thoát, lãng phí.

Quyết định số 2185/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 11/11/2026.