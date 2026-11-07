Gỡ nút thắt từ người đứng đầu: Khơi thông tinh thần dám nghĩ, dám làm

Xây dựng lá chắn đa tầng và thể chế hóa cơ chế bảo vệ

Trong thực tế, khi một đề xuất đột phá thất bại, rủi ro pháp lý và chính trị rơi trực tiếp lên đầu cá nhân cán bộ. Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới với những quy định cụ thể được coi là "lá chắn" bảo vệ an toàn cho cán bộ. Một câu hỏi đặt ra là: “Lá chắn” đó thực sự đủ mạnh chưa?

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 3/9. Ảnh: Quốc hội

Theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong vấn đề bảo vệ an toàn cho cán bộ, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở chủ trương mà là khâu thể chế hóa và vận hành cơ chế bảo vệ cán bộ trong thực tiễn. Nghị quyết 24-NQ/TW không chỉ dừng lại ở những lời khuyến khích chung chung mà đã thiết kế khung khổ pháp lý và chế tài bảo vệ cụ thể để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

Khi xem xét khuyết điểm của cán bộ, Nghị quyết yêu cầu phải đánh giá đồng bộ nhiều yếu tố: Từ động cơ, thái độ, mục đích, mức độ lỗi, quá trình ra quyết định, việc phân bổ phương án thực hiện cho đến khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và kết quả khắc phục hậu quả. Đây chính là nền tảng tạo dựng niềm tin chính trị để cán bộ tự tin quyết đoán và dám chịu trách nhiệm.

Song song đó, Nghị quyết mở ra khả năng loại trừ hoặc miễn giảm trách nhiệm đối với những sơ sót vô ý, không vụ lợi, do nguyên nhân khách quan. “Khi cán bộ mắc sai sót nhưng là những sai sót khách quan thì phải bảo vệ được danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đặc biệt làm sao để cán bộ có thể tiếp tục công việc”, PGS.TS Trương Ngọc Nam nói.

Điểm đặc biệt nổi bật là phạm vi bảo vệ được mở rộng toàn diện, không chỉ bảo vệ cán bộ trực tiếp dám nghĩ dám làm, mà còn bảo vệ cả đội ngũ tham mưu, thẩm định, đánh giá và người đứng đầu cấp trên trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát cũng chuyển hẳn sang hướng phòng ngừa và cảnh báo từ sớm.

PGS.TS Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đồng thời, hệ thống chính trị cần nghiên cứu cơ chế tài chính và nguồn lực để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, bù đắp các thiệt hại khách quan. Theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, việc bắt cán bộ hoặc cả một bộ máy phải tự bỏ tiền túi đền bù thiệt hại do rủi ro khách quan là một gánh nặng lớn, khiến họ không dám hành động. Vì vậy, đối với những lĩnh vực có rủi ro cao, chưa từng có tiền lệ, cần cho phép thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận những sai sót nằm trong tầm kiểm soát.

“Tôi cho rằng đó là một lá chắn quan trọng. Cán bộ chỉ thực sự tự tin hành động khi họ có đủ hệ thống lá chắn bảo vệ trước khi hành động, trong khi hành động và cả sau khi xảy ra sự cố, giúp họ được đánh giá công bằng dựa trên đúng bối cảnh, thời điểm và bản chất của sự dấn thân vì lợi ích chung”, PGS.TS Trương Ngọc Nam nhấn mạnh.

Nút thắt từ người đứng đầu và yêu cầu "dọc ngang thông suốt"

Nghị quyết 24-NQ/TW nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. PGS.TS Trương Ngọc Nam cho rằng đây là một trong những vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết đề cập. Theo đó, cán bộ cấp dưới phải dám nghĩ dám làm, và cấp trên thì xử lý. Nhưng nếu cán bộ cấp dưới xin ý kiến mà người đứng đầu cứ để đó, không thẩm định, không xem xét cụ thể, chậm phê duyệt, và đặc biệt khi vấn đề có tính rủi ro cao, vướng về quy định, pháp luật, điều kiện, cần phải thận trọng mà người đứng đầu không bàn bạc, không xin ý kiến của cơ quan, tổ chức, không thẳng thắn trao đổi, không tìm cách tháo gỡ thì cấp dưới không thể đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm được.

“Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan mà là người an toàn hoặc ngại rủi ro thì cán bộ cấp dưới dù có dám đến mấy cũng sẽ bị nghẽn, tạo thành sự không đồng bộ. Và đây là một nút thắt rất lớn, khiến cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo này bị vô hiệu hóa”, PGS.TS Trương Ngọc Nam khẳng định.

Nếu cấp trên và cấp dưới không đồng bộ, không đồng hành, không chia sẻ trách nhiệm thì rất khó thúc đẩy được cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, khai phá việc khó. Ảnh minh họa

Nếu là một việc nhất định phải làm thì người đứng đầu phải là người tạo ra cơ chế, điều kiện, cơ sở để cán bộ cấp dưới có thể làm được. Bởi vì anh không thể làm thay được cán bộ cấp dưới, trong khi đó là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, phải làm. Thế nhưng nếu cấp trên thấy khó lại đùn đẩy, dừng lại, kéo dài thời gian xem xét, thậm chí đi xin ý kiến của cấp trên nữa, thì việc chúng ta khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm gặp một rào cản rất lớn.

Chính vì thế, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Hệ thống phải đồng bộ "dọc ngang thông suốt, trên dưới đồng lòng" là như vậy. Nếu cấp trên và cấp dưới không đồng bộ, không đồng hành, không chia sẻ trách nhiệm thì rất khó thúc đẩy được cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, khai phá việc khó.

Bởi thế, cần có một cơ chế, tiêu chí đo lường, đánh giá, sàng lọc được trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ có tính chất rủi ro cao như thế, và cả trong việc tạo ra điều kiện cho cán bộ cấp dưới thực hiện. PGS.TS Nam nêu ý kiến, đánh giá người đứng đầu phải xem xét người đó có hoàn thành nhiệm vụ không, có sai phạm không, có tiêu cực không, nhưng cũng rất cần có tiêu chí về việc người đứng đầu đó có tạo ra môi trường, điều kiện, cơ sở cho cấp dưới dám làm, và người đứng đầu dám chấp nhận, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Tức là phải lượng hóa bằng những chỉ báo cụ thể.

PGS.TS Trương Ngọc Nam cho rằng, liên quan đến việc đánh giá người đứng đầu, chúng ta phải trách nhiệm hóa về đánh giá người điều hành, người đứng đầu bằng những tiêu chí cụ thể và cuối cùng là sàng lọc. Đó là về tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm cho cấp dưới một cách công tâm, có nguyên tắc, thẳng thắn, trung thực, có trách nhiệm về những quyết định của mình đối với cấp dưới.

Cán bộ chỉ thực sự tự tin hành động khi họ có đủ hệ thống lá chắn bảo vệ trước khi hành động, trong khi hành động và cả sau khi xảy ra sự cố. Ảnh minh họa.

PGS.TS Trương Ngọc Nam cũng nhấn mạnh, ở đây phải đánh giá cả cấp dưới, cả cấp trên. Cấp dưới thì đánh giá xem họ có dám đề xuất, thực hiện, chịu trách nhiệm hay không. Cấp trên thì có dám quyết định, có dám phân quyền phân cấp, có dám bảo vệ, chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đối với cấp dưới không.

Về giải pháp xử lý, sàng lọc đối với những người đứng đầu đùn đẩy, kéo dài thời gian xem xét các đề xuất đổi mới của cấp dưới, PGS.TS Trương Ngọc Nam cho rằng, việc đánh giá cán bộ thì trong Quy định của Đảng đã rất rõ, phần việc nào thuộc trách nhiệm của mình mà mình không làm thì cũng là vi phạm trách nhiệm. Thế nên cán bộ cấp trên mà lại không dám quyết, không tìm điều kiện, cơ hội giúp cấp dưới giải quyết vấn đề thì đây cũng là một tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả công tác của cán bộ. Và nếu chúng ta không sàng lọc thì sẽ còn bị tắc nghẽn, mà cấp dưới không dám làm thì cấp trên cũng không thể giải quyết được công việc.