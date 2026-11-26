Ngày 26/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 92 xã, phường về tăng cường triển khai phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Theo báo cáo tại hội nghị, ông Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhằm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn quy trình giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Hệ thống chính trị của tỉnh được tổ chức theo mô hình 4 trục ở cả cấp tỉnh và cấp xã, gồm: Cấp ủy, tổ chức đảng; HĐND; UBND; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Văn Tiến báo cáo tại hội nghị

Hơn 2.100 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền

Đến nay, việc phân cấp, phân quyền được triển khai trên nhiều lĩnh vực với khối lượng nhiệm vụ lớn. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tham mưu thực hiện 2.105 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền hoặc giao thực hiện. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân cấp, ủy quyền cho các sở, ban, ngành và người đứng đầu cơ quan chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đối với cấp xã, khối Đảng có 29 nhiệm vụ thuộc diện phân cấp, ủy quyền. Các xã, phường tiếp nhận 966 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ Trung ương và 100 nhiệm vụ do tỉnh giao, trong đó có 53 nhiệm vụ phân cấp và 47 nhiệm vụ ủy quyền. Các cơ quan thuộc khối HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

Hội nghị trực tuyến tới 92 xã, phường

Tuy nhiên, mức độ chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số nơi vẫn còn tình trạng xin ý kiến cấp trên đối với công việc thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, một số xã, phường gặp khó khăn ở những khâu đòi hỏi chuyên môn sâu. Việc khai thác dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính, tổng hợp kết quả có thời điểm chưa thuận lợi. Tại vùng sâu, vùng xa, một bộ phận người dân còn khó khăn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ tại hội nghị”, ông Dương Văn Tiến cho biết.

Giao quyền phải đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền phải bảo đảm cấp cơ sở có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Việc giao quyền phải đi đôi với nguồn lực, hướng dẫn, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Theo đó, cấp tỉnh tập trung hoàn thiện quy định, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn; cấp xã chủ động quyết định, chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Hiệu quả phân cấp, phân quyền cần được đo bằng kết quả giải quyết công việc, khả năng tháo gỡ vướng mắc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình kết luận hội nghị

Ông Nguyễn Đăng Bình đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ phù hợp với nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định, thẩm tra, giám sát của HĐND; hiệu quả công tác dân vận và vai trò giám sát, phản biện của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những nhóm vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tài chính, ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chính quyền cơ sở thực hiện đầy đủ thẩm quyền được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ nhân dân", ông Nguyễn Đăng Bình yêu cầu.