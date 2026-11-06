Hà Nội: Phường Ngọc Hà trao Huy hiệu Đảng cho 782 đảng viên, có người 80 năm tuổi Đảng

Ngày 6/11, Đảng ủy phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo phường Ngọc Hà và phường Ba Đình.

Dịp này, Đảng bộ phường Ngọc Hà có 782 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Hà

Tại buổi lễ, 403 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Cụ thể, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 25 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 27 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 37 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 276 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 15 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng ghi dấu chặng đường cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên.

Nhiều đảng viên lão thành dù đã nghỉ công tác vẫn tích cực tham gia xây dựng chi bộ, tổ dân phố, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đánh giá hoạt động của phường Ngọc Hà sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Phạm Quang Thanh ghi nhận những nỗ lực trong kiện toàn hệ thống chính trị, ổn định tổ chức bộ máy. Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách của phường đạt gần 7.000 tỷ đồng, bằng 171% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 91,71% kế hoạch.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên lão thành, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các đảng viên cao tuổi tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Đảng viên lão thành tiếp tục nêu gương tại địa phương

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Minh Trung, 75 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ 6, Đảng bộ phường Ngọc Hà, bày tỏ xúc động khi được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, ông Trung cho biết khi trở về sinh hoạt tại địa phương, bản thân luôn giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, sống gương mẫu để con cháu noi theo.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Đảng bộ phường sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phường Ngọc Hà cũng sẽ tiếp tục chăm lo đời sống đảng viên lão thành, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn; mong muốn các đảng viên cao tuổi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.