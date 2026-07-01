Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 57: 179 đơn vị, hơn 77.000 cán bộ tham gia HanoiWorks

Điều hành bằng dữ liệu, tiến độ và kết quả thực tế

Chiều nay (1/7), phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội nhận thức rõ mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là giảm một cấp trung gian, mà là đi một bước đi căn cơ để đổi mới phương thức quản trị, theo hướng tinh gọn bộ máy, tinh gọn quy trình, phát triển dữ liệu, làm rõ trách nhiệm và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

"Chuyển đổi số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo phải trở thành hạt nhân trong vận hành của hệ thống chính trị, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và quản lý đô thị thông minh, hiệu quả hơn", ông Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố Hà Nội đã tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với quản trị nhiệm vụ trên nền tảng số. Hà Nội triển khai không gian làm việc số của toàn thành phố - HanoiWorks để theo dõi và xác định rõ trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, đến từng phòng, ban và đến từng cán bộ xử lý công việc; Gắn với OKR, KPI để cảnh báo nhiệm vụ chậm, muộn và biểu đồ trực quan tiến độ thực hiện của tất cả các nhiệm vụ.

Các đại biểu tại hội nghị.

Đến nay, HanoiWorks đã triển khai tới 179 đơn vị với hơn 77.000 cán bộ tham gia và gần 240.000 công việc đã được khởi tạo theo dõi đồng bộ, góp phần chuyển từ điều hành chủ yếu theo báo cáo định kỳ sang điều hành bằng dữ liệu, tiến độ và kết quả thực tế.

Thứ hai, thành phố thiết kế lại cách thức phục vụ người dân, DN theo nguyên tắc chuẩn hóa trước khi số hóa. Thành phố phân định rõ trách nhiệm sở, ngành chuẩn hóa chuyên môn, quy trình, dữ liệu và hướng dẫn nghiệp vụ. Cấp xã, phường trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố điều phối, giám sát, cảnh báo chậm và chuẩn hóa chất lượng phục vụ.

Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết trên 700.000 hồ sơ không phụ thuộc nơi cư trú; Hoàn thành tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính, tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 97%. Đặc biệt là nền tảng iHanoi tiếp tục là một kênh tương tác số chính danh giữa chính quyền với nhân dân, với 6,21 triệu tài khoản. Thời gian qua có 186 triệu lượt truy cập và hơn 107.000 phản ánh kiến nghị đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Thứ ba, Hà Nội phát triển dữ liệu trên nền tảng vận hành của chính quyền địa phương hai cấp. Hà Nội tiếp cận dữ liệu theo vòng đời quản trị, gồm: thu thập, chuẩn hóa, chia sẻ, tái sử dụng và khai thác nhằm nâng cao năng suất xử lý công việc, đồng thời giảm yêu cầu người dân phải cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có.

"Trọng tâm trong năm 2026 là chuẩn hóa 14 loại dữ liệu ưu tiên trước ngày 30/8; hoàn thành 93 cơ sở dữ liệu phục vụ những nhiệm vụ quản lý nhà nước và 644 thủ tục hành chính được ủy quyền tại cơ sở trong năm 2026. Song song với đó, thành phố đã tập huấn kỹ năng số và an toàn thông tin mạng cho gần 9.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức", ông Nguyễn Văn Phong cho biết.

Thứ tư, thành phố đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần, vận dụng linh hoạt theo cơ chế thị trường, có định hướng của Nhà nước.

"Chính quyền địa phương hai cấp, với đặc điểm gần dân, sát việc và trực tiếp hơn, cũng là nơi các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực như đất đai, giao thông, an ninh trật tự, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, dịch vụ công và dữ liệu dân sinh ngày càng hiện rõ...Thành phố cũng đã xác định 30 bài toán lớn để đặt hàng các chuyên gia, các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài thành phố. Bước đầu, đã có hơn 100 đề xuất nghiên cứu được đăng ký với thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố đã có quyết định hỗ trợ hai cơ sở giáo dục đại học lớn là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Y Hà Nội xây dựng hai phòng thí nghiệm trọng điểm. Thực tiễn cho thấy chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được thành lập, Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Hà Nội đang đi đúng hướng và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng", ông Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Tổ chức hệ sinh thái tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế số

Thứ năm thời gian tới Hà Nội tiếp tục đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực để tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của Thủ đô.

Trên cơ sở Luật Thủ đô và Nghị quyết 57, thành phố đã cụ thể hóa bằng 8 nghị quyết chuyên đề được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong tháng 6 năm 2026. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tổ chức hệ sinh thái tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế số. Thành phố sẽ phát triển hệ sinh thái đồng bộ từ nguồn nhân lực đến thị trường; xây dựng hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao gắn với các khu công nghệ cao, các trường đại học kỹ thuật, các viện nghiên cứu và các chương trình đào tạo quốc tế; đồng thời liên kết cung - cầu thực của DN, của thị trường công nghệ và các chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Song song với đó, thành phố sẽ tổ chức các không gian để hấp thụ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các khu công nghiệp thế hệ mới, sàn giao dịch công nghệ, sandbox, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới doanh nghiệp lớn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào chiều ngày 1/7/2027.

Thành phố đưa công nghệ vào từng ngành, từng lĩnh vực có lợi thế của Hà Nội nhằm tạo ra các sản phẩm mới như: công nghiệp văn hóa, du lịch, sản phẩm văn hóa số, làng nghề, thương mại điện tử; phát triển hệ thống camera, AI điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, dự báo ùn tắc, cảnh báo giao thông theo thời gian thực, qua đó từng bước tạo ra nền tảng dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản trị đô thị thông minh của thành phố.

Từ thực tiễn triển khai, Hà Nội nhận thấy việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên nền tảng số đặt ra yêu cầu về một phương thức quản trị mới, đó là: Chỉ đạo rõ, dữ liệu sống, trách nhiệm đo lường và đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những bài toán cụ thể của đời sống, của công tác quản lý và của sự phát triển.