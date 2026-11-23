Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, nhận nhiệm vụ từ ngày 10/11/2026.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh.

Ông Dương Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Tại các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định điều động, chỉ định và giới thiệu nhiều cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt, trong đó có các trường hợp luân chuyển giữa các địa phương.

Ông Trần Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Hồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Kim 2, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Ngọc Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Hoa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Hoa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đan Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đan Hải nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quỳnh Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Cổ Đạm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Xuân Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Ngọc Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Xuân Tần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Phúc Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Dương Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Hà Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

19 cán bộ được điều động, bố trí tại các cơ quan, địa phương nhận nhiệm vụ mới từ ngày 25/11/2026.

Đợt điều động, chỉ định, giới thiệu cán bộ lần này nhằm thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND không là người địa phương.

Sau khi kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã rà soát, xem xét toàn diện phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, sở trường, uy tín và kết quả công tác của cán bộ, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để quyết định phương án sắp xếp, bố trí phù hợp.