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Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ Tư, 19:31, 04/11/2026
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VOV.VN - Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố và Đảng ủy phường Đông Hải. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố Hải Phòng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Nguyễn Quang Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải.

Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Sỹ Hiệp yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu và công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, dự án lớn của thành phố.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Hoàng Quốc Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cũng trong chiều 4/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định về công tác cán bộ tại một số địa phương.

Theo đó, ông Vũ Khắc Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lưu Văn Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2025–2030.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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