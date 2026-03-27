Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

Thành phố Hải Phòng hiện có quan hệ hợp tác với 31 địa phương quốc tế, có giao thương với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bên cạnh đó, hiện có gần 70 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký địa bàn hoạt động tại Hải Phòng. Trong đó 40 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang triển khai các chương trình, dự án tại thành phố trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo".

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng, thông tin về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư cũng như những thành tựu phát triển của Hải Phòng từng bước được lan tỏa rộng rãi hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được truyền thông kịp thời, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của thành phố.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và vị thế hiện có, công tác này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: nội dung và phương thức truyền thông chưa thật sự đa dạng, hiện đại, còn thiếu tính liên kết và chiều sâu; mức độ lan tỏa quốc tế còn hạn chế. Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh tư duy từ "cung cấp thông tin" sang "chủ động xây dựng và quản trị hình ảnh địa phương".

"Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại cần được xác định là nhiệm vụ chiến lược, có tính lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố; có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong một thể thống nhất thông tin nhưng được triển khai đa nền tảng, đa phương tiện, trong bối cảnh truyền thông hiện đại. Qua đó, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành "thành phố kết nối toàn cầu", điểm đến hấp dẫn, đối tác tin cậy và địa phương phát triển năng động trong khu vực và trên thế giới", ông Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng cho rằng, trong công tác thông tin, truyền thông đối ngoại cần chuyển mạnh tư duy từ “cung cấp thông tin” sang “chủ động xây dựng và quản trị hình ảnh địa phương”.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng đề xuất triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo".

Trọng tâm của Đề án là xác định rõ mục tiêu, định hướng và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bạn bè quốc tế tham gia diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng và góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của thành phố ra thế giới.

Theo ông Bùi Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức truyền thông toàn cầu, việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin đối ngoại số là yêu cầu cần thiết; mở rộng nội dung truyền thông, đưa thêm các lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và xây dựng Hải Phòng thành trung tâm khởi nghiệp (startup) quốc tế vào trụ cột truyền thông.

Bên cạnh đó cần huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các đối tác truyền thông trong việc quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng.

"Với mục tiêu mà chúng ta hướng tới là một thành phố kết nối toàn cầu, chúng ta phải chủ động tham gia vào những diễn đàn lớn, phải tận dụng tối đa mạng lưới các thành phố quốc tế mà chúng ta đã tham gia, kết nghĩa. Mỗi một doanh nghiệp phải trở thành một "đại sứ truyền thông" của Hải Phòng. Cùng với đó, chúng ta nên mở rộng mạng lưới quan hệ với các hiệp hội quốc tế; trước hết là các hiệp hội quốc tế ở Việt Nam, như: Amcham của Mỹ, Eurocham của châu Âu, KoCham của Hàn Quốc…", ông Bùi Quang Hải đề xuất.