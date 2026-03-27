Nội dung tọa đàm chia làm 6 phần: Hành trang của đại biểu trong kỷ nguyên mới, Kỹ năng nghị trường - nâng tầm đại biểu, Gắn bó cử tri - thực tiễn cuộc sống, Đại biểu trong kỷ nguyên số, Tuy duy chính sách và trách nhiệm quốc gia, thông điệp và kết luận.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS Lê Thanh Kim, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của chuyển đổi số sâu rộng, hội nhập quốc tế toàn diện và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Trong tinh thần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, yêu cầu đối với hệ thống chính trị nói chung và Quốc hội, các cơ quan dân cử nói riêng ngày càng cao, toàn diện và thực chất hơn.

Ở trung tâm của tiến trình đó chính là đại biểu dân cử - những người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời giám sát việc thực thi quyền lực ấy một cách hiệu quả, minh bạch, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật quy định.

“Thực tiễn đang đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng: Đại biểu dân cử hôm nay không chỉ cần “đúng vai”, mà phải làm tròn vai; không chỉ “đủ tiêu chuẩn”, mà phải đạt tới chất lượng và hiệu quả thực chất, được đo bằng kết quả cụ thể trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải được trang bị một “hành trang mới” - không chỉ là tri thức và kinh nghiệm, mà còn là bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính sách hiện đại và hệ thống kỹ năng nghị trường chuyên nghiệp, đủ năng lực xử lý những vấn đề phức tạp, đa chiều, gắn chặt với đời sống nhân dân”, TS Lê Thanh Kim nêu ý kiến.

Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức.

Theo TS Lê Thanh Kim, trong một nghị trường ngày càng mở, minh bạch và giàu tính tương tác, hiệu quả hoạt động của đại biểu không chỉ được đo bằng sự hiện diện, mà được thể hiện qua: chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; bản lĩnh trong tranh luận và phản biện chính sách; hiệu quả giám sát và theo đuổi đến cùng các kiến nghị của cử tri và đặc biệt là khả năng kết nối giữa nghị trường với đời sống thực tiễn, nơi mỗi vấn đề dân sinh không chỉ được nêu ra, mà phải được theo đuổi đến cùng để tạo chuyển biến thực chất.

“Trong kỷ nguyên số, những yêu cầu đó lại càng được “nâng chuẩn”: Đại biểu không chỉ hoạt động trong không gian nghị trường truyền thống, mà còn phải thích ứng với môi trường số, với dòng chảy thông tin đa chiều, với kỳ vọng ngày càng cao của cử tri và xã hội, nơi mỗi phát ngôn, mỗi quyết định đều được theo dõi, phản hồi và kiểm chứng gần như tức thời”, TS Lê Thanh Kim chia sẻ.

Tọa đàm đã góp phần làm rõ: Những hành trang cốt lõi mà đại biểu cần có trong giai đoạn mới; Những kỹ năng then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường; Và những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu dân cử chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri cả nước.

Qua các ý kiến trao đổi tại tọa đàm có thể thấy, chất lượng của đại biểu dân cử chính là thước đo quan trọng của chất lượng nền dân chủ và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới không chỉ cần “tâm và tầm”, mà còn phải có “trí và kỹ năng hiện đại”. Hành trang của đại biểu không chỉ là kiến thức, mà còn là bản lĩnh, trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân. Đổi mới hoạt động đại biểu chính là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng Quốc hội và hệ thống chính quyền.

Tọa đàm đã làm rõ thông điệp quan trọng: Chất lượng đại biểu chính là yếu tố quyết định chất lượng của nền dân chủ và sự phát triển của đất nước. Trong kỷ nguyên mới, mỗi đại biểu cần không ngừng rèn luyện, đổi mới và nâng cao năng lực để: Xứng đáng với niềm tin của cử tri; Góp phần xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.