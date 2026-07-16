English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HĐND Đắk Lắk giao ban hai cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy

Thứ Năm, 19:01, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/7, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh vừa chuyển giao nhiệm kỳ, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. HĐND cấp tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết; hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, tiếp nhận hơn 788 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ở cấp xã, HĐND các địa phương đã tổ chức hơn 400 kỳ họp, thông qua hơn 2.000 nghị quyết; thực hiện gần 230 cuộc giám sát chuyên đề và 58 cuộc khảo sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn phát sinh tại cơ sở.

hDnd Dak lak giao ban hai cap, nang cao hieu qua hoat dong sau sap xep bo may hinh anh 1
Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các xã, phường.

Về những vướng mắc, nhiều ý kiến cho rằng đội ngũ đại biểu chuyên trách ở cấp xã còn mỏng, kỹ năng thẩm tra, chất vấn và giám sát chưa đồng đều; công tác chuyển đổi số và ứng dụng mô hình "họp không giấy" còn chậm. Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa HĐND với UBND và các cơ quan chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

hDnd Dak lak giao ban hai cap, nang cao hieu qua hoat dong sau sap xep bo may hinh anh 2
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo về công tác phối hợp giữa UBND và HĐND các cấp thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình, dự án trọng điểm.

“Trách nhiệm Hội đồng nhân dân phải vào cuộc, phải nắm, phải biết nghẽn chỗ nào để tham mưu cho Đảng. Nhưng với góc độ hỗ trợ cho Ủy ban thông qua chính sách, thông qua cái việc giám sát, khảo sát để giải quyết vấn đề. Có cán bộ né tránh hay không? Có cán bộ là không dám nghĩ, không dám làm hay không? Và hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp là cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cùng vào cuộc, cùng đồng hành thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ", bà Cao Thị Hoà An nhấn mạnh.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

VOV.VN - Ngày 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề "nóng", trong đó nổi bật là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,84%, thấp hơn kịch bản đề ra.

HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

VOV.VN - Ngày 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề "nóng", trong đó nổi bật là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,84%, thấp hơn kịch bản đề ra.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội