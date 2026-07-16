HĐND Đắk Lắk giao ban hai cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh vừa chuyển giao nhiệm kỳ, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. HĐND cấp tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết; hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, tiếp nhận hơn 788 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ở cấp xã, HĐND các địa phương đã tổ chức hơn 400 kỳ họp, thông qua hơn 2.000 nghị quyết; thực hiện gần 230 cuộc giám sát chuyên đề và 58 cuộc khảo sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn phát sinh tại cơ sở.

Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các xã, phường.

Về những vướng mắc, nhiều ý kiến cho rằng đội ngũ đại biểu chuyên trách ở cấp xã còn mỏng, kỹ năng thẩm tra, chất vấn và giám sát chưa đồng đều; công tác chuyển đổi số và ứng dụng mô hình "họp không giấy" còn chậm. Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa HĐND với UBND và các cơ quan chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo về công tác phối hợp giữa UBND và HĐND các cấp thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình, dự án trọng điểm.

“Trách nhiệm Hội đồng nhân dân phải vào cuộc, phải nắm, phải biết nghẽn chỗ nào để tham mưu cho Đảng. Nhưng với góc độ hỗ trợ cho Ủy ban thông qua chính sách, thông qua cái việc giám sát, khảo sát để giải quyết vấn đề. Có cán bộ né tránh hay không? Có cán bộ là không dám nghĩ, không dám làm hay không? Và hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp là cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cùng vào cuộc, cùng đồng hành thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ", bà Cao Thị Hoà An nhấn mạnh.