HĐND Quảng Trị thông qua 38 nghị quyết, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 38 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị đã xem xét 60 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết. HĐND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất thông qua 38 nghị quyết để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các định hướng lớn của Tỉnh ủy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Nhiều chính sách được người dân quan tâm liên quan phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Trợ cấp trẻ mầm non và hỗ trợ giáo viên mầm non; Thu hút, đào tạo và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế; Quy định mức thăm, tặng quà người có công và thân nhân người có công dịp Tết, 27/7.

Hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Phiên chất vấn tại kỳ họp, đại biểu tập trung chất vấn các vấn đề về y tế, giáo dục, nông nghiệp và môi trường. Đối với giáo dục, tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt hơn 98%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, áp lực tuyển sinh năm học này gia tăng khi số học sinh THCS tăng 6.600 em, học sinh thi vào lớp 10 tăng 4.400 em. Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu giáo viên, cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý và hạn chế về nguồn lực tài chính.

Ngoài ra, một số vụ việc như đuối nước, ngộ độc trong bữa ăn học đường, vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuy chỉ xảy ra cá biệt nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở giáo dục, gây tâm tư trong cử tri và nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Tỉnh Quảng Trị có khoảng 290.000 người có công. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hơn 34.100 người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tổng số tiền chi trả hơn 103 tỷ đồng/tháng.

HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thăm, tặng quà để động viên đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng/người tặng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Mức quà 300.000 đồng/người tặng người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Mức thăm, tặng quà đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần là 500.000 đồng với mỗi trường hợp.

Nghị quyết của HĐND tỉnh đã cụ thể hóa một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đó là “Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, tạo việc làm bền vững”.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đề mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,6% cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác đang đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không để chậm việc, lỡ thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.