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HĐND thành phố Cần Thơ xem xét các nội dung liên quan đến bảng giá đất

Thứ Năm, 09:54, 22/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay 22/10, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề).

Theo chương trình, Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, đô thị, quản lý đất đai, hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, xem xét các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Các quyết định này nhằm để bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền, triển khai các chính sách trên địa bàn.

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Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Bên cạnh đó, Kỳ họp còn xem xét chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực; sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; xem xét các nội dung liên quan đến bảng giá đất trên địa bàn thành phố; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội; cùng với cơ chế liên quan đến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với người sử dụng đất trong Khu công nghệ cao.

Nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, để bảo đảm tính thống nhất của các nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét việc bãi bỏ các nghị quyết do thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang trước đây ban hành...

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nghiên cứu kỹ hồ sơ, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm trước cử tri, xem xét vấn đề trên cơ sở quy định pháp luật, yêu cầu phát triển, thực tiễn của thành phố. Những nội dung còn có cách hiểu, ý kiến khác nhau, cần được trao đổi thẳng thắn, làm rõ trước khi quyết định.

“Trong thảo luận, cần đặc biệt quan tâm đến tính hợp pháp, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, tiến độ, hiệu quả dự kiến; xác định rõ thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết ban hành đúng, có thể triển khai ngay; đồng thời, nâng cao trách nhiệm giám sát ngay từ khâu quyết định chính sách", ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Theo ông Đồng Văn Thanh, đối với mỗi nghị quyết, cần quan tâm đến trách nhiệm tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin báo cáo, khả năng giám sát kết quả sau khi ban hành... để các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thực sự trở thành cơ sở pháp lý, động lực cho việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

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Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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