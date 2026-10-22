Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, gồm năm nhóm vấn đề: Quy hoạch, nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn y tế; chất lượng môi trường không khí. Trong đó nổi cộm là tình trạng đổ trộm chất thải rắn, vận chuyển chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, tập kết rác không đúng quy định, tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường...

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: từ tháng 7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố tổng số 9 vụ và 29 bị can liên quan đến các tội danh gây ô nhiễm môi trường. Trong đó phần lớn là các vụ liên quan trực tiếp đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn xây dựng.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Qua điều tra, Đại tá Nguyễn Đức Long chỉ ra nguyên nhân dẫn tới vi phạm: Các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng nằm rất xa so với các nguồn thải, để tiết kiệm chi phí vận chuyển, các doanh nghiệp đã tranh thủ tìm đến các khu vực hẻo lánh để đổ trộm chất thải rắn xây dựng, công tác quản lý tại nhiều địa phương còn lỏng lẻo, chưa được chặt chẽ,Mặc dù lãnh đạo một số địa phương (như phường Hồng Vân) rất chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, nhưng một số lãnh đạo chính quyền tại các cấp phường, xã khác lại chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh bằng các giải pháp phù hợp, đồng thời tính toán nhu cầu xử lý trong năm 2030 và những năm tiếp theo, có tính đến tốc độ gia tăng dân số và khối lượng chất thải sinh hoạt.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Hiện tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố đạt 100%. Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng tới giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.

Trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng xe thu gom chứa rác thải tập kết dưới lòng đường, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết thành phố sẽ xây dựng thêm 2 nhà máy đốt rác, đồng thời rà soát lại các số liệu xử lý, đáp ứng nhu cầu thực tế, bao gồm cả lượng chất thải có thể phát sinh thêm trong thời gian tới.

Các đại biểu chất vấn tại phiên họp

Trước chất vấn của đại biểu về tình trạng các xe chở đất cát, phế thải xây dựng rơi vãi, không che chắn gây ô nhiễm môi trường, tình trạng vệ sinh môi trường tại các công trình đang thi công, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong cho rằng đã có đầy đủ các quy định về việc đảm bảo vệ sinh môi trường của các công trình đang xây dựng.

Trong đó lưu ý tới quy định các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực để thực hiện thu gom, vận chuyển chuyển đến các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng. Quy định đã nêu rõ các phương tiện vận chuyển phải được đóng kín, không bị rơi vãi phế thải, nước. Mới đây thành phố Hà Nội đã công bố 81 điểm trên toàn thành phố để tập kết bùn đất, phế thải xây dựng.

“Hiện nay tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải đều phải lắp thiết bị định vị GPS và được kết nối với C08. Cục Đường bộ Việt Nam và thành phố Hà Nội cũng đã đề xuất nhiều lần để được thực hiện chia sẻ các cơ sở dữ liệu này. Sau khi được chia sẻ, thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát tốt hơn việc xe ra vào công trình, đặc biệt là những phương tiện vận chuyển phế thải xây dựng”, theo Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.