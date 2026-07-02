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HĐND tỉnh Đắk Lắk: Lời hứa tại nghị trường phải thành chuyển biến trong thực tế

Thứ Năm, 21:16, 02/07/2026
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VOV.VN - Chiều 2/7, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét toàn diện các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quốc phòng - an ninh, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

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Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, đại diện các sở, ngành, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phân tích hiện trạng và nêu giải pháp cải thiện các lĩnh vực: cung ứng dịch vụ công; phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý đất đai; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư; khám chữa bệnh BHYT và quản lý đầu tư công trong lĩnh vực y tế...

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Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các lời hứa của các sở, ngành, địa phương tại nghị trường phải thành chuyển biến trong thực tế.

Kết thúc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trước HĐND; xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để những lời hứa tại nghị trường trở thành những chuyển biến thực tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp:

“ Ngay sau kỳ họp này, đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ bắt tay ngay vào việc; làm việc nào chắc việc đó, tháo gỡ việc nào rõ kết quả việc đó, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, đồng bộ hệ thống văn bản; hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ mới; kịp thời kiện toàn tổ chức, đội ngũ, điều kiện làm việc, hạ tầng số và quy trình xử lý công việc, để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân, giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Để nghị quyết của HĐND tỉnh thật sự trở thành động lực phát triển và niềm tin trong đời sống Nhân dân” - Bà Cao Thị Hoà An nhấn mạnh.

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HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

VOV.VN - Ngày 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề "nóng", trong đó nổi bật là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,84%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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