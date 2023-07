HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 16 Nghị quyết quan trọng

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong đó, có Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân; các Nghị quyết quy định mức chi, mức thu phí và lệ phí; phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2045; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 và danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án.

Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh sớm cụ thể hoá và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng cho biết, những tháng cuối năm được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, người đứng đầu các cấp cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tin tưởng Đồng Tháp sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng nhấn mạnh, HĐND tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hỗ trợ, phát triển các sản phẩm OCOP; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND Tây Ninh khóa X

6 tháng đầu năm 2023, GRDP Tây Ninh tăng trưởng 4%, đặc biệt là tổng doanh thu du lịch đạt hơn 80% so với kế hoạch và tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Đó là thông tin được đưa ra tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng nay (18/7).

Khai mạc kỳ họp 8 HĐND Tây Ninh khóa X (ảnh H.K)

Trong 6 tháng năm 2023, GRDP tỉnh Tây Ninh tăng trưởng 4,07%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 11,2% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 80,6% so kế hoạch và tăng 71,5% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong nửa năm, Tây Ninh đón 3,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.450 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp và thành phần kinh tế còn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất khẩu; một số thị trường lớn, truyền thống bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm sản lượng, nhiều lao động bị mất việc làm; nông nghiệp công nghệ cao phát triển còn chậm, chưa đáp ứng quá trình chuyển dịch sản xuất; một số công trình trọng điểm chậm tiến độ đề ra; chưa khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai…

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch HĐND Tây Ninh cho biết, năm 2023 là năm bản lề cho cả nhiệm kỳ, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân.

Kỳ họp sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2023.

Du lịch là điểm sáng của Tây Ninh trong nửa đầu năm 2023 (ảnh Tây Ninh)

Các đại biểu sẽ chất vấn lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh về các vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp, thực trạng và giải pháp về lao động việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thảo luận, xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực; công tác nhân sự...

Kỳ họp thứ 8, HĐND Tây Ninh khóa X sẽ diễn ra đến ngày 20/7./.