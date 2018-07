HĐND TPHCM thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 đã nhấn mạnh kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 585.635 tỷ đồng (tăng 7,86% so với cùng kỳ), cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Lĩnh vực văn hóa có nhiều thành tựu, thể dục thể thao quần chúng phát triển, giáo dục ngày càng được nâng cao. Nhiều công trình y tế được đưa vào sử dụng, an ninh trật tự được đảm bảo, trật tự an toàn giao thông kéo giảm so với năm 2017…

Bên cạnh đó, HĐND cũng nhìn ra một số khó khăn như vốn tập trung phát triển thấp, quy mô đầu tư nước ngoài nhỏ (trung bình 1 triệu USD/dự án), tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, xây dựng sai phép, không phép, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy…

Trong 6 tháng cuối năm, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo triển khai các mục tiêu, giải pháp về kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp mạnh mẽ, khắc phục các hạn chế. Khẩn trương xây dựng các đề án xây dựng cơ chế chính sách đặc thù. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cuối năm 2018 cố gắng có thêm một Khu công nghiệp mới; tạo chuyển biến trong kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tái định cư; giám sát vấn đề môi trường…Tập trung hoàn thành các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Ngoài ra, kỳ họp lần này cũng đã thông qua một số Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND TP; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát về bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc, Nghị quyết giám sát tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập; Nghị quyết giám sát về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về điều chỉnh mức chính sách đặc thù cho y tế; Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 – 2025…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành khẩn trương tích cực hơn trong thực hiện Nghị quyết 54, xử lý hiệu quả các dự án chậm triển khai, ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: "HĐND đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, các vụ việc khiếu kiện kéo dài. UBND TPHCM khẩn trương chuẩn bị các nội dung còn lại để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thuộc thẩm quyền đề trình HĐND TP quyết định tại kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018 đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật"./.

